Tuzla obilježava 15. maj, jedan od najvažnijih datuma u historiji grada

Dan odbrane Tuzle obilježava se danas, 15. maja, u znak sjećanja na događaje iz 1992. godine, kada su pripadnici Stanice javne bezbjednosti Tuzla odbranili grad od napada na Brčanskoj Malti.

Prije tačno 34 godine, tokom povlačenja vojne kolone iz kasarne Husinska buna, došlo je do oružanog sukoba u ulici Armije Republike BiH. Prema dostupnim podacima, pripadnici tadašnjih legitimnih policijskih snaga obezbjeđivali su izlazak kolone iz grada, nakon čega je došlo do pucnjave, a policajci su dobili naredbu da odgovore na vatru.

Događaj koji je u javnosti poznat kao Tuzlanska kolona i danas izaziva različita tumačenja, zbog čega ne postoji ni jedinstveno potvrđen broj žrtava. Prema podacima Fondacije Istina, pravda, pomirenje iz Tuzle, poginula su 33 vojnika iz kolone i tri pripadnika tuzlanske policije. Iz Centra za istraživanje ratnih zločina Republike Srpske navode da su poginula 54 vojnika, dok su 44 ranjena.

Zbog različitih pogleda na događaje od 15. maja 1992. godine, svake godine se organizuju odvojena obilježavanja.

Delegacije iz Republike Srpske, zajedno sa članovima porodica poginulih, najavile su šetnju i polaganje cvijeća u ulici Armije Republike BiH u 10 sati. Nakon toga, u 12:30 sati planirano je polaganje vijenaca i cvijeća ispred spomen-kosturnice u Pučilama, kao i parastos stradalim vojnicima.

Obilježavanje Dana odbrane Tuzle bit će održano u 14 sati u ulici Armije Republike BiH, gdje će predstavnici Gradske uprave Tuzle, drugih nivoa vlasti, učesnici odbrambeno-oslobodilačkog rata, delegacije boračkih i drugih organizacija, zajedno sa građanima, odati poštovanje poginulim braniocima Tuzle.

Nakon toga planirana je ceremonijalna povorka od spomen-obilježja do kompleksa Slana banja.