Tuzla obilježila 34 godine od dana kada je odbranjen grad

Prije 34 godine, 15. maja 1992. godine, legitimne policijske snage odbranile su Tuzlu od napada paravojske takozvane Srpske Republike i novoosnovane Vojske Jugoslavije. Pripadnici Stanice javne bezbjednosti Tuzla uspjeli su odbraniti grad od neprijatelja, a 15. maj je postao jedan od najznačajnijih datuma u historiji Tuzle, ali i Bosne i Hercegovine. Trideset četiri godine kasnije, Tuzla se danas prisjetila dana kada je odlučeno da grad neće doživjeti sudbinu brojnih mjesta istočne Bosne.

„Pripadnici MUP-a RBiH i Stanice javne bezbjednosti Tuzla su 15. maja odbranili Tuzlu, građane, tuzlanski način života, to su uradili na častan i dostojanstven način, to je bila građanska odbrana”, rekao je Zijad Lugavić, gradonačelnik Tuzle.

Tog 15. maja 1992. godine, povlačeći se iz kasarne Husinska buna, pripadnici paravojske takozvane Srpske Republike, osnovane 12. maja 1992. godine u Banjoj Luci, koja je stavljena pod komandu Ratka Mladića, skupa sa pripadnicima u to vrijeme novoosnovane Vojske Jugoslavije, izvršili su napad na pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova Stanice javne bezbjednosti Tuzla, a koji su obezbjeđivali izlazak kolone iz grada. Nekoliko sati kasnije, na Brčanskoj Malti došlo je do vatrenog okršaja koji je obilježio jedan od najtežih dana u historiji grada.

„Svi smo bili svjesni ima sve i dokumentovano i snimljeno je da su zapucali na nas i mi u tom momentu smo morali odgovoriti, braniti svoje živote, svoj grad, svoje porodice i svoju državu“, govori Ahmed Zulić, član Udruženja policije Manevarac Tuzla.

„Na današnji dan 1992. godine na Brčanskoj Malti su se potkuli dobro i zlo i hvala Bogu pobijedilo je dobro, zlo je otišlo na nekakve druge prostore“, rekao je Niko Jurić, nekadašnji komandir Druge manevarske čete policije.

Tuzlanska kolona godinama je predmet različitih interpretacija. Ratni načelnik Tuzle Selim Bešlagić i danas živi u nadi da će Mile Dubajić i zvanično biti presuđeni krivac za dešavanja na Brčanskoj Malti.

„Mi smo dokazali i pokazali da je naša priča istinita, sve je potvrđeno sudskim odlukama i na kraju je Interpol stavio tačku, ali oni ne odustaju. Zna se ko je odgovaran ali nažalost on se ne procesuira“, kazao je Selim Bešlagić, ratni načelnik Tuzle.

Današnjem obilježavanju 15. maja su osim građana prisustvovale i brojne delegacije, te polaganjem cvijeća na spomen obilježja na Brčanskoj Malti i Slanoj Banji odale počast poginulim. Prije ovog obilježavanja, delegacije iz Bijeljine i bh. entiteta RS odale su počast stradalim vojnicima.