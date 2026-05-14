Grad Tuzla objavio je program obilježavanja 15. maja, Dana odbrane Tuzle, značajnog datuma iz historije Bosne i Hercegovine i Tuzle.

Program počinje u petak, 15. maja 2026. godine u 14 sati na Brčanskoj Malti, gdje će delegacija Grada Tuzle i predstavnici Koordinacije boračkih organizacija i udruženja Grada Tuzle položiti vijenac na spomen-ploču.

U 14:05 sati planirana su prigodna obraćanja, a potom u 14:25 sati odavanje počasti i polaganje cvijeća na Spomenik braniocima Tuzle – 15. maj u Spomen-parku na Brčanskoj Malti.

Ceremonijalna povorka od Brčanske Malte do Slane Banje bit će upriličena u 14:50 sati.

Na Slanoj Banji u 15:40 sati predviđeno je prigodno obraćanje, dok će u 16 sati biti položeni vijenci i odata počast na spomen-obilježjima tuzlanskim jedinicama u odbrani Bosne i Hercegovine od agresije 1992–1995, partizanskim brigadama, Zlatnim ljiljanima, poginulim braniocima Tuzle i Bosne i Hercegovine, te civilnim žrtvama rata u Aleji mladosti.