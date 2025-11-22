Produžen pritvor Amiru Pašiću Faći

Uhapšen Amir Pašić – Faćo zbog prijetnji novinarki Rabiji Arifović

Općinski sud u Sarajevu produžio je pritvor Amiru Pašiću Faći, kojeg Tužilaštvo Kantona Sarajevo sumnjiči za uznemiravanje više osoba i psihičko nasilje, za još dva mjeseca.

Produženje je određeno zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogao ponoviti krivično djelo, ali i pobjeći, saopćilo je Tužilaštvo KS.

Pašić je, prema navodima sarajevskog Kantonalnog tužilaštva, tri novinarke i zamjenicu ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH nazivao pogrdnim imenima, vrijeđao ih, prijetio im, te je na taj način uticao na njihovo psihičko zdravlje.

Pašić je uhapšen 22. oktobra u Mostaru na osnovu naloga Tužilaštva KS.

