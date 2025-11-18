Prijedlog za produženje pritvora Almiru Pašiću zvanom Faćo

Tužilaštvo Kantona Sarajevo predložilo je Općinskom sudu u Sarajevu produženje pritvora za još dva mjeseca osumnjičenom Amiru Pašiću Faći.

Produženje mu je predloženo zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogao ponoviti krivično djelo ali i pobjeći, saopćeno je iz Tužilaštvo KS.

Pašić je uhapšen 22. oktobra u Mostaru po nalogu Tužilaštva KS.

Amir Pašić je od 13. do 17. oktobra na društvenoj mreži TikTok objavljivao je poruke sa uvredama novinarki Rabiji Arifović što je izazvalo oštre osude u javnosti.