Zimski raspust u TK: Evo kada počinje, koliko traje i kada se učenici vraćaju u klupe

Školska godina u TK organizirana je kroz dva polugodišta, a Ministarstvo obrazovanja Tuzlanskog kantona utvrdilo je detaljan kalendar nastave, raspusta i nenastavnih dana za školsku 2025/2026. godinu.

Prvo polugodište završava u srijedu, 31. decembra 2025. godine, dok drugo polugodište počinje u četvrtak, 29. januara 2026. godine.

Trajanje nastave i zimska pauza u Tuzlanskom kantonu

Prema važećem nastavnom planu, školska godina u TK ima ukupno 185 radnih dana, od čega je 175 nastavnih. Učenici završnih razreda osnovnih škola imaju ukupno 170 radnih dana, sa 160 nastavnih, dok završni razredi srednjih škola imaju 160 radnih dana, od kojih je 150 nastavnih.

Zimski raspust počinje 1. januara 2026. godine i traje do 28. januara, što znači da učenici imaju ukupno četiri sedmice odmora.

Ovaj period predviđen je za predah nakon prvog polugodišta, ali i pripremu za nastavak školske godine.

Kada se završava nastava po razredima

Završetak drugog polugodišta razlikuje se u zavisnosti od razreda. Učenici prvog razreda osnovne škole nastavu završavaju 12. juna 2026. godine.

Za učenike završnog razreda osnovne škole kraj nastave predviđen je za 5. juni, dok učenici završnih razreda srednjih škola školsku godinu završavaju ranije, 14. maja 2026. godine.

Praznici i nenastavni dani tokom školske godine u TK

Školska godina u TK uključuje i prekide nastave tokom državnih i vjerskih praznika. Nastava se neće izvoditi za Novu godinu 1. i 2. januara, Dan nezavisnosti 1. marta, Praznik rada 1. i 2. maja, kao ni za Dan državnosti 25. novembra.

Od vjerskih praznika neradni dani su Ramazanski bajram 20. marta 2026. godine, Kurban-bajram 27. maja 2026., katolički Božić 25. decembra 2025. te pravoslavni Božić 7. januara 2026. godine.

U školama u kojima više od 50 posto učenika pripada istoj vjerskoj zajednici omogućeno je korištenje dodatnog slobodnog dana za obilježavanje vjerskih praznika.

Radni, ali nenastavni dani u školama

Dani poput Dana škole, sajmova knjige, sportskih i kulturnih manifestacija tretiraju se kao radni, ali nenastavni dani.

Sjednice nastavničkih i odjeljenskih vijeća planirane su tokom septembra, januara, maja, juna i augusta, u skladu s pedagoškim standardima.

Kako se zimski praznici približavaju, školska godina u TK omogućava roditeljima i učenicima da unaprijed planiraju odmor, putovanja i druge aktivnosti, uz jasno definiran raspored nastave i slobodnih dana.

