Račun za struju možete smanjiti i do 60 posto a evo i kako

Račun za struju u velikoj mjeri zavisi od naših navika, a prema riječima profesora termodinamike Miloša Banjca, građani mogu direktno uticati na oko 60 posto ukupne potrošnje električne energije.

Profesor Miloš Banjac s Mašinskog fakulteta u Beogradu ističe da dio računa za struju jeste fiksan i propisan evropskim standardima, ali da se najveći dio troškova stvara upravo načinom na koji koristimo kućne aparate. Upravo tu, kako kaže, građani prave greške koje ih mjesečno skupo koštaju.

Bojler i kupanje najviše utiču na potrošnju

Prema riječima profesora, bojler je najveći pojedinačni potrošač struje u domaćinstvu i na njega odlazi oko četvrtine ukupne potrošnje.

Zbog tarifnog sistema, noćna struja je višestruko jeftinija, pa je mnogo isplativije bojler uključivati noću, a isključivati ujutru.

Banjac naglašava da na visinu računa utiče i način kupanja, jer tuširanje troši znatno manje vode i energije od kupanja u kadi, naročito ako se voda tokom tuširanja povremeno zatvara.

Šporet, rerna i veš mašina skrivaju veliki potencijal za uštedu

Šporet u prosječnom domaćinstvu troši između 15 i 17 posto električne energije. Profesor savjetuje da se nakon ključanja vode temperatura smanji, jer dodatna toplota ne ubrzava kuhanje već samo povećava potrošnju.

Posebno ističe prednosti ekspres lonca, koji značajno skraćuje vrijeme pripreme jela, kao i indukcionih šporeta koji direktno zagrijavaju posudu. Rerna takođe spada među veće potrošače, dok mikrotalasne pećnice, uz pravilnu upotrebu, mogu donijeti znatne uštede.

Kod veš mašina najveći dio energije odlazi na zagrijavanje vode, pa pranje na nižim temperaturama donosi najveću korist. Današnji deterdženti, kako objašnjava Banjac, dovoljno su jaki da visoke temperature više nisu potrebne, a uređaji viših energetskih klasa dugoročno se isplate iako su skuplji pri kupovini.

Mali uređaji i stend-baj režim kao tihi potrošači

Posebnu pažnju profesor skreće na male uređaje poput rutera, modema, risivera i televizora, koji pojedinačno troše malo struje, ali rade neprekidno tokom cijele godine.

Iako stend-baj režim smanjuje potrošnju, problem nastaje kada uređaji stalno ostaju u tom stanju. Savjet je da se, kada god je moguće, potpuno isključe iz struje, naročito ako su priključeni na produžne kablove s prekidačem.

Banjac takođe preporučuje zamjenu klasičnih sijalica LED rasvjetom, jer troše višestruko manje energije i imaju znatno duži vijek trajanja, što se direktno odražava na niže mjesečne račune za struju.