EUFOR i međunarodni zvaničnici razgovarali o sigurnosnoj situaciji u BiH

Operativni komandant Evropske unije za misiju Althea, generalpukovnik Ludovic Pinon de Quincy, tokom zvanične posjete Bosni i Hercegovini održao je sastanke s vršiocem dužnosti visokog predstavnika Louisom Crishockom i specijalnim predstavnikom Evropske unije u BiH Luigijem Sorecom.

Sastancima je prisustvovao i komandant EUFOR-a, generalmajor Maurizio Fronda, a razgovarano je o trenutnoj sigurnosnoj situaciji u Bosni i Hercegovini i širem regionu.

Iz EUFOR-a je saopćeno da je ovom prilikom potvrđena opredijeljenost Evropske unije da nastavi pružati podršku domaćim vlastima u očuvanju sigurnog i stabilnog okruženja za sve građane.

Posebna pažnja posvećena je saradnji i koordinaciji političkih, diplomatskih i vojnih struktura Evropske unije. Sagovornici su naglasili da je zajedničko razumijevanje sigurnosnih okolnosti važno kako bi međunarodni napori ostali usklađeni i usmjereni na očuvanje dugoročnog mira i stabilnosti.

Generalmajor Fronda istakao je da su redovni kontakti međunarodnih partnera od velikog značaja za pravovremenu procjenu sigurnosne situacije, dodajući da EUFOR kroz blisku saradnju ostaje spreman pružiti podršku vlastima Bosne i Hercegovine.

Tokom posjete operativni komandant upoznat je i s trenutnim aktivnostima EUFOR-a, kao i pripremama za godišnju vježbu „Brzi odgovor“. Vježba će biti iskorištena za provjeru spremnosti snaga, procedura komandovanja i kontrole te sposobnosti brzog uključivanja dodatnih trupa.

Komandanti su naglasili značaj kontinuirane obuke i održavanja vidljivih, kredibilnih i nepristrasnih snaga koje mogu reagovati na promjene u sigurnosnom okruženju.

Iz EUFOR-a su naveli da sastanci na visokom nivou doprinose jačanju saradnje, boljem razumijevanju situacije i koordiniranom djelovanju međunarodne zajednice u podršci Bosni i Hercegovini.