Uskoro sjednica Predstavničkog doma FBiH, na dnevnom redu više zakona po hitnom postupku

Redovna sjednica Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH zakazana je za 11. i 12. mart. Odluku o sazivanju donio je predsjedavajući Dragan Mioković, a pred zastupnicima će se naći obiman dnevni red sa više zakonskih prijedloga upućenih u hitnu proceduru.

Među njima su izmjene Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode, dopune Zakona o bankama, te novi zakoni o elektronskom novcu i platnim uslugama.

Hitni postupak predviđen je i za izmjene i dopune Zakona o mikrokreditnim organizacijama, zakon o računima za plaćanje, izmjene Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, kao i za izmjene propisa koji se odnose na naplatu i djelimični otpis dugovanja sportskim kolektivima.

Po skraćenoj proceduri u parlamentarnu raspravu upućene su izmjene Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja građana u postupku privatizacije, te izmjene i dopune Zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške osobama s invaliditetom u Federaciji BiH.