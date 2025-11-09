Znate li šta znači saobraćajni znak s crnom tačkom?

Saobraćajni znak s velikom crnom tačkom mnogima je i dalje misterija, iako njegovo značenje zapravo nije komplikovano. Saobraćajna signalizacija obuhvata na stotine znakova koji širom svijeta govore univerzalnim jezikom, ali mnogi vozači i dalje ne znaju značenje svakog od njih. Jedan od takvih je trokutasti znak s velikom crnom tačkom na bijeloj podlozi.

Ako niste sigurni šta označava – niste jedini.

Ovaj znak se pojavio sredinom prošlog stoljeća i nekada je bio čest prizor na cestama mnogih zemalja, ali je s vremenom gotovo nestao, jer su ga prometni stručnjaci proglasili nepotrebnim.

Šta zapravo znači crna tačka na znaku?

Svaka država ima svoj sistem upozorenja na dionice ili raskrsnice s učestalim saobraćajnim nesrećama. Upravo to je značenje ovog znaka, koji je nastao u Velikoj Britaniji 1955. godine, piše Roads.

Znak poznat kao „Accident Black Spot“ označava „crnu tačku“, odnosno mjesto na kojem se često događaju saobraćajne nesreće.

Iako nije međunarodno standardizovan i ne koristi se u svim zemljama na isti način, znak s crnom tačkom poslužio je kao inspiracija za različite varijante upozorenja na opasne dionice. U nekim državama koriste se slični simboli ili natpisi koji vozačima skreću pažnju da dodatno uspore i budu oprezniji.