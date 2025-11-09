Znate li šta znači saobraćajni znak s crnom tačkom?

RTV SLON
Foto: Roads.org.uk

Saobraćajni znak s velikom crnom tačkom mnogima je i dalje misterija, iako njegovo značenje zapravo nije komplikovano. Saobraćajna signalizacija obuhvata na stotine znakova koji širom svijeta govore univerzalnim jezikom, ali mnogi vozači i dalje ne znaju značenje svakog od njih. Jedan od takvih je trokutasti znak s velikom crnom tačkom na bijeloj podlozi.

Ako niste sigurni šta označava – niste jedini.

Ovaj znak se pojavio sredinom prošlog stoljeća i nekada je bio čest prizor na cestama mnogih zemalja, ali je s vremenom gotovo nestao, jer su ga prometni stručnjaci proglasili nepotrebnim.

Šta zapravo znači crna tačka na znaku?

Svaka država ima svoj sistem upozorenja na dionice ili raskrsnice s učestalim saobraćajnim nesrećama. Upravo to je značenje ovog znaka, koji je nastao u Velikoj Britaniji 1955. godine, piše Roads.

Znak poznat kao „Accident Black Spot“ označava „crnu tačku“, odnosno mjesto na kojem se često događaju saobraćajne nesreće.

Iako nije međunarodno standardizovan i ne koristi se u svim zemljama na isti način, znak s crnom tačkom poslužio je kao inspiracija za različite varijante upozorenja na opasne dionice. U nekim državama koriste se slični simboli ili natpisi koji vozačima skreću pažnju da dodatno uspore i budu oprezniji.

pročitajte i ovo

BiH

Prvi međunarodni voz iz Ploča prema Sarajevu označio početak nove linije

Magazin

Spriječite zatvor i potaknite probavu uz ovaj jutarnji napitak

Magazin

Uz ovaj trik, staklo na vratima rerne ponovo će izgledati kao novo

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

Politika

Softić na pripremnom sastanku za Treći globalni parlamentarni samit protiv gladi i neuhranjenosti

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]