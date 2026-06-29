Omer Berbić traži fleksibilnija pravila odijevanja u Tuzli tokom toplotnog vala

Vijećnik u Gradskom vijeću Tuzla Omer Berbić pozvao je Gradsku upravu Tuzle, javna preduzeća i ustanove da tokom perioda ekstremno visokih temperatura pokažu više fleksibilnosti prema građanima i radnicima.

Berbić je zatražio da se privremeno omogući ulazak građanima u Gradsku upravu u pristojnoj ljetnoj odjeći, kao i da se radnicima koji poslove obavljaju na otvorenom, gdje je to zakonski i sigurnosno moguće, dozvoli nošenje dugih šorceva.

Njegov status prenosimo u nastavku:

“Zbog ekstremno visokih temperatura, pozivam Grad i javna preduzeća na razumnije mjere prema građanima i radnicima!

Pozivam Gradsku upravu Tuzle da privremeno suspenduje odluku kojom građanima nije dozvoljen ulazak u Gradsku upravu ukoliko nisu u dugim hlačama, te da se za vrijeme trajanja toplotnog vala omogući vađenje potrebnih dokumenata i u pristojnim ljetnim haljinama i pristojnim šorcevima.

Također, pozivam javna preduzeća i ustanove da, za radnike koji posao obavljaju na otvorenom, poput zaposlenih u SIK-u, Komunalcu i drugim službama koje rade u vanjskim uslovima, omoguće nošenje dugih šorceva, svugdje gdje je to zakonski i sa aspekta sigurnosti na radu moguće.

Ovo nije poziv na trajnu promjenu pravila odijevanja, već na privremenu mjeru koja bi važila samo tokom perioda ekstremno visokih temperatura. Zdravlje ljudi mora biti ispred formalnosti, a institucije i javna preduzeća trebaju pokazati razumijevanje prema građanima i radnicima u ovakvim vremenskim uslovima.

Malo fleksibilnosti tokom nekoliko najtoplijih dana u godini neće narušiti ugled naših institucija, ali može značajno olakšati svakodnevicu mnogim ljudima.”