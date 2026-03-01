Omer Berbić: Pozorište mladih Tuzla bez sistemske podrške

Omer Berbić, vijećnik u GV Tuzla - Naša Stranka
Omer Berbić, vijećnik u GV Tuzla - Naša Stranka

Vijećnik u Gradskom vijeću Tuzla Omer Berbić oglasio se povodom, kako navodi, izostanka sistemske podrške Pozorištu mladih Tuzla, ističući da je riječ o organizaciji koja godinama predstavlja jedan od temelja kulturnog života grada.

Berbić je naveo da Pozorište mladih nije samo organizacija, već zajednica ljudi koji su vlastitim radom i entuzijazmom odgojili generacije mladih i održali kulturu u gradu. „To nije samo organizacija nego zajednica ljudi koji su vlastitim radom, entuzijazmom i ljubavlju prema umjetnosti odgojili generacije mladih i dokazali da kultura u Tuzli živi zahvaljujući ljudima, a ne institucijama“, kazao je.

Prema njegovim riječima, dodatni problem predstavlja činjenica da Pozorište mladih od ove godine više ne koristi salu Kaleidoskopa, jer nije postignut dogovor oko njenog rentanja. „Zato je porazno da ove godine ne dobijaju sistemsku podršku Grada. Još je poraznije što Pozorište mladih od ove godine više ne koristi salu Kaleidoskopa jer nije pronađena zajednička riječ oko njenog rentanja. Grad koji nema sluha da zadrži prostor za ljude koji su život posvetili kulturi šalje jasnu i pogrešnu poruku o svojim prioritetima“, istakao je Berbić.

On je naglasio da budžet odražava vrijednosti jedne zajednice. „Budžet nije samo zbir brojeva nego ogledalo vrijednosti jedne zajednice. A danas izgleda da u tom ogledalu nema mjesta za veliku grupu zaljubljenika u kulturu koji godinama nose kulturnu scenu Tuzle na svojim leđima“, poručio je.

Upozorio je i na moguće dugoročne posljedice ovakvih odluka. „Ako izgubimo ovakve ljude i ovakve prostore, ne gubimo samo programe nego duh grada. Vrijeme je da se ovakve odluke hitno preispitaju i da kultura konačno prestane biti posljednja stavka o kojoj se razmišlja“, kazao je Omer Berbić.

