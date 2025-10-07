Pozorište mladih Tuzle počelo rad na novoj predstavi „Rode“

Pozorište mladih Tuzle počelo je sinoć rad na pripremi nove, 115. produkcije pozorišne predstave. Riječ je o komadu simboličnog naziva „Rode“, koji nastaje u okviru projekta „Katarza za budućnost“, realizovanog u sklopu programa „Podrška Evropske unije izgradnji povjerenja na Zapadnom Balkanu“. Projekat finansira Evropska unija, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Predstava „Rode“ bavi se temama suočavanja s prošlošću i naslijeđem sukoba iz 1990-ih godina na prostoru bivše Jugoslavije, s ciljem podsticanja održivog mira, društvene otpornosti i jačanja zajedništva u regionu.

Nakon septembarskog kastinga, na koji se prijavilo pedeset mladih ljudi iz Tuzlanskog kantona, pravo učešća u predstavi dobili su: Una Lelić, Zerina Katanić, Tarik Salkanović, Kerim Hajrulahović, Ema Bratić, Ema Kadirić, Fatima Karajčić, Melisa Smajić, Tarik Dedajić, Irma Šiljak, Elma Smajilbegović, Vedad Naimkadić, Rania Delić, Tatjana Aćimović, Valnes Manjić, Tarik Ćivić, Ranija Mukinović, Ermin Suljkić, Almira Hasanbašić, Amra Čičkušić, Harun Šehović, Dženan Zahirović, Katja Babić, Azra Zahirović, Iris Stuhli, Mahir Smajilbegović, Emir Iljazović, Anja Bulić, Kemal Fazlić, Zerina Mujkić, Mirza Mujagić, Almir Nakić i Emrah Halilović.

Scenarij potpisuju Amila Beširović, Adnan Mujkić i Tarik Dedajić, dok je režiju preuzeo Adnan Mujkić. Ovo će biti njegov 45. društveno angažovani rediteljski projekat u okviru Pozorišta mladih Tuzle.

Premijera predstave „Rode“ planirana je za februar ili mart 2026. godine.