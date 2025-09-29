Premijera dramskog igrokaza „Izvan kontrole“ u Pozorištu mladih Tuzle

Dramski studio za djecu, mlade i odrasle Pozorišta mladih Tuzle, koji djeluje kontinuirano već 22 godine kroz primjenu dramske pedagogije, pripremio je ispitni igrokaz „Izvan kontrole“. Predstava je nastala po motivima drame „Kontrolni“ autorice Milene Depolo, a realizuje se uz podršku Grada Tuzle, Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona i saglasnost Ministarstva obrazovanja i nauke TK.

„Izvan kontrole“ prati porodični život četvero djece iz disfunkcionalnih porodica i istražuje izazove odrastanja, uključujući nesigurnost, ovisnosti, anksioznost i pojavu depresije, te pitanje koliko su djeca uključena u donošenje odluka koje oblikuju njihovu budućnost. Predstava je dio projekta „Povezivanje tačaka 2“, koji realizuje World Vision BH Fondacija u partnerstvu s Udruženjem „Naša djeca“ Sarajevo i Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, uz finansijsku podršku Evropske unije.

U predstavi igraju polaznici dramskog studija, dok adaptaciju teksta potpisuju Ajla Mušanović i Iris Stuhli, a režiju Iris Stuhli.

Premijerna prikazivanja zakazana su za srijedu, 1. oktobra 2025. godine, u dvorani Kaleidoskop Pozorišta mladih Tuzle, s početkom u 17.00 i 19.00 sati.

Za informacije i rezervacije mjesta poziv je na broj: 061 36 56 00.