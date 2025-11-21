UG “Vive žene”: 16 dana aktivizma i borba za slobodu

Kampanja, koju Vive Žene tradicionalno provode od 25. novembra do 10. decembra, ove godine posebno naglašava iskustva žena koje su uspjele izaći iz nasilja i započeti novi život uz stručnu pomoć. U Udruženju ističu da statistike o fizičkom i seksualnom nasilju nad ženama potvrđuju potrebu da se o ovoj temi govori stalno, bez zadrške i sa jasnim porukama podrške onima koje prolaze kroz proces oporavka. Moto ovogodišnjih aktivnosti je simboličan, „Slobodna k'o Bosna“

„Udruženje građana vive žene je 365 dana posvećeno borbi protiv nasilja u porodici kao i samoj prevenciji nasilja u porodici i nasilja prema ženama. Međutim, u okviru 16 dana aktivizma različitim aktivnostima želimo što više uticati na povećanje svijesti građana o ovoj temi.“ – ističe Danijela Huremović, voditeljica Sigurne kuće UG „Vive žene“ Tuzla.

U Sigurnoj kući, kao i kroz terenski rad, stručni timovi svakodnevno prate žene koje su izašle iz nasilnih odnosa, ali i one koje još traže način da se iz takvih situacija izvuku. Kroz kampanju “Slobodna k’o Bosna”, pokušavaju pružiti dodatni podsticaj, ali i podsjetiti institucije koliko je važan sistem podrške na koji žrtve mogu računati, jer tokom ove godine u Sigurnu kuću ovog udruženja javilo se 170 osoba. Kako ističe socijalna radnica Udruženja, izlazak iz nasilja je pod pritiskom i jako stresan, jer su žrtve često izložene različitim ucjenama. Stoga, važno ih je ohrabriti i podstaknuti na prvi i najvažniji korak.

„Važno je napomenuti da smo ove godine već imali 139 osoba koji su bili snješteni na tretmanu u sigurnoj kući, što je do sada rekordan broj odnosno sve prethodne godine. Od tih 139 osoba imamo 69 djeci, odnosno malodobnih osoba. koji uglavnom dolazi u pratnju sa svojim majkama. Od svih slučajeva koji su završeni, odnosno njih 67, čak 46 osoba je potražilo po izlazu svojeg sigurnih kuće novih smješta ili otišlo ko članova porodici, što je negdje značajan napredak i lijepo i pohvalno za spomenuti jer je ta potrška porodci i prijatelja izuzetno bitna kroz cilij tretman.“ – dodaje Anamarija Divković Ventić, socijalna radnica u UG „Vive žene“ Tuzla.

Osim individualne pomoći, kampanja ima cilj pojačati svijest javnosti o široj društvenoj odgovornosti. U Udruženju naglašavaju da promjena počinje time da se o nasilju govori otvoreno, da se prepoznaju rani znakovi i da se ženama koje izađu iz nasilja omogući stabilan početak bez straha od povratka na staro. Ako postoji svijetla tačka ove teme, može se reći da borba da budu slobodne i samostalne, te akcenat ovogodišnje kampanje je na ženama koje su izašle iz nasilja.

„ Kada govorimo o nasilju u porodici, ne govorimo samo o žrtvi, govorimo i o preživljavanju i njihovoj borbi da budu slobodne i samostalne. I tu je upravo ono što ćemo mi prikazati kroz priče žena koji su bile dio našeg psihosocijalnog tretmana. To su žene koje su prošle različite oblike nasilja, dugi niz godina žene sa djecom koji su našle put, oslobodile se i danas žive taj život slobodno i žele da prenesu tu poruku, motivaciju za sve žene koje trpe nasilje, da trebaju da prijave i da potraže pomoć i da je moguće da budu slobodne, samostalne i neuvisne. Što je sam slogan, Slobodna kao Bosna, sa sobom nosi tu jako poruku.“ – ističe Martina Đorić – socijalna pedagoginja u UG „Vive žene“ Tuzla.

Kroz poruke ovogodišnje kampanje želi se podsjetiti da svaka žena ima pravo na život bez nasilja, a da je put ka tome lakši kada društvo prepozna svoju ulogu i pruži podršku. Vive Žene nastavljaju pratiti žene koje su se odvažile napraviti prvi korak, ali i one koje još traže snagu da to učine, uz poruku da izlazak iz nasilja nikada nije put koji moraju prolaziti same.