Vlada TK podržava jačanje zaštite žrtava nasilja i rad Sigurne kuće

Vlada Tuzlanskog kantona na današnjoj sjednici prihvatila je Informaciju o realiziranim aktivnostima psihosocijalnog tretmana i radu Sigurne kuće za žene i djecu žrtve nasilja u porodici, koju vodi Udruženje građana Vive Žene iz Tuzle.

Prema podacima iz Informacije, u periodu od januara do polovine decembra 2025. godine u Sigurnoj kući bilo je smješteno ukupno 145 osoba, što je za 28 više u odnosu na prethodnu godinu. Od tog broja, 71 korisnica su žene, dok su 74 djeca, što dodatno potvrđuje rast potrebe za ovim vidom zaštite i podrške.

Tokom godine zabilježeni su i posebno teški slučajevi nasilja, uključujući smještaj maloljetnih djevojčica bez pratnje odrasle osobe, što ukazuje na ozbiljnost problema nasilja u porodici i potrebu za snažnim institucionalnim odgovorom.

U 2025. godini poseban fokus stavljen je na unapređenje institucionalnog postupanja u slučajevima nasilja u porodici. U saradnji sa Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona i centrima za socijalni rad uvedeni su obrasci za procjenu rizika i izradu plana mjera, s ciljem brže i efikasnije zaštite žrtava.

U cilju jačanja kapaciteta institucija koje postupaju u ovim slučajevima, završena je i dvogodišnja edukacija policijskih službenika i socijalnih radnika. Također, u saradnji s OSCE-om i MUP-om TK, organizovani su okrugli stolovi posvećeni primjeni novog Zakona o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama Federacije BiH.

Iz Vlade Tuzlanskog kantona naglašeno je da će i u narednom periodu nastaviti pružati podršku aktivnostima koje su usmjerene na zaštitu žrtava nasilja u porodici, jačanje međusektorske saradnje i dosljednu primjenu novog zakonskog okvira, s ciljem stvaranja sigurnijeg okruženja za žene i djecu.