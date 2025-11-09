Checkpoint Charlie: Nekada simbol podjela, danas turistička atrakcija

Nekada jedno od najpoznatijih mjesta Hladnog rata, Checkpoint Charlie u Berlinu danas je pretvoren u popularnu turističku atrakciju koja podsjeća na decenije podjela između Istočne i Zapadne Njemačke.

Tokom postojanja Berlinskog zida, ovaj granični prelaz bio je glavno mjesto kontakta između američkog i sovjetskog sektora, a ujedno i simbol političke napetosti između dva svijeta – kapitalističkog i komunističkog.

Smješten u središtu Berlina, Checkpoint Charlie bio je svjedok dramatičnih bijegova iz Istočnog Berlina, diplomatskih tenzija i vojnih sukoba, uključujući i poznati incident iz 1961. godine, kada su se američki i sovjetski tenkovi našli licem u lice.

Danas se na tom mjestu nalazi muzej posvećen Berlinskom zidu i Hladnom ratu, replika stražarske kućice s američkom zastavom i tabla s natpisom “You are leaving the American sector” – podsjetnik na granicu koja je nekada dijelila grad i svijet.

Checkpoint Charlie godišnje posjeti više od milion turista, a ostao je jedno od najfotografisanijih mjesta u Berlinu, gdje prošlost i dalje govori o vremenu kada je jedan grad bio simbol cijele epohe.