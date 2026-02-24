Putnici prepušteni sami sebi: Zašto nema autobusa do tuzlanskog aerodroma?

Jasmina Ibrahimović
Foto: Međunarodni aerodrom Tuzla

Tuzlanski aerodrom i dalje nema organizovanu autobusnu liniju koja bi ga direktno povezivala sa centrom grada i Autobusnom stanicom, iako je potreba za takvom vezom već evidentirana u zvaničnim dokumentima Tuzlanskog kantona.

U Studiji javnog prevoza putnika na području TK iz decembra 2025. godine kao jedan od problema navodi se slaba povezanost aerodroma sa ostalim vidovima saobraćaja, ali konkretna linija prema aerodromu nije predložena u mreži kantonalnih linija. U međuvremenu su izmjenama Zakona o komunalnim djelatnostima stvorene zakonske i finansijske pretpostavke za sufinansiranje pojedinih međugradskih linija, što otvara prostor i za uvođenje redovne linije Tuzla – Aerodrom Tuzla – Tuzla.

Takva veza olakšala bi organizaciju putovanja, smanjila troškove putnicima i unaprijedila ukupnu uslugu aerodroma. Autobusna linija bila bi značajna i za putnike iz drugih gradova koji u Tuzlu dolaze preko Autobusne stanice. Upravo na te činjenice ukazuje vijećnica Svjetlana Kakeš, koja je pokrenula zvaničnu inicijativu prema nadležnom ministarstvu.

“Uvidjela sam da se ovaj problem prepoznaje u više strateških dokumenata Tuzlanskog kantona, uključujući Strategiju razvoja, Strategiju razvoja turizma i Strategiju razvoja saobraćaja, ali ni u jednom od tih dokumenata nisam pronašla konkretna rješenja, dok sam mogućnost rješavanja vidjela u nedavnim izmjenama Zakona o komunalnim djelatnostima usvojenim na januarskoj sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona, kojima je omogućeno da kanton subvencionira, odnosno sufinansira regionalne linije, uključujući i one koje su nerentabilne”, obrazložila je Svjetlana Kakeš, vijećnica u Graskom vijeću Tuzla (SDP).

