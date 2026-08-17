Duge kolone na izlazu iz BiH, velike gužve na brojnim granicama

Duge kolone na izlazu iz BiH jutros su zabilježene na nekoliko graničnih prelaza, dok se na većini puteva u zemlji saobraća bez vanrednih ograničenja, izuzev dionica na kojima su u toku radovi.

Pojačan intenzitet saobraćaja očekuje se tokom dana, posebno u većim gradskim centrima i na graničnim prelazima, s obzirom na to da je u toku sezona godišnjih odmora i da je danas prvi radni dan u sedmici.

Prema informacijama BIHAMK-a, duge kolone vozila trenutno su na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Kostajnica, Hum i Zupci. Na ostalim prelazima promet putničkih vozila je pojačan, ali zadržavanja zasad nisu duža od 30 minuta.

Od danas do kraja mjeseca potpuno je obustavljen saobraćaj na magistralnoj cesti Jajce–Crna Rijeka, u naselju Podmilačje, zbog izvođenja radova. Vozila se tokom obustave preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić Grada.

Na poddionici Golubinja–Nemila saobraćaj je zatvoren zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila–Vranduk, pa se vozila preusmjeravaju na magistralnu cestu M-17. Na autocesti A-1, na dionici Lašva–Kakanj, zbog sanacije kolovoza zatvoreno je šest kilometara puta, a saobraćaj se odvija dvosmjerno suprotnom stranom autoceste.

Radovi se izvode i na dionici Sarajevo zapad–Lepenica, gdje je saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobro Polje–Miljevina, Tuzla–Bijeljina i Jablanica–Blidinje dozvoljeno je kretanje vozilima do 3,5 tone, dok je za teža vozila saobraćaj i dalje obustavljen.

Na prevoju Romanija, na magistralnoj cesti Podromanija–Sumbulovac, zbog izgradnje dodatne trake za spora vozila saobraća se usporeno, uz povremene obustave. U tunelu Vratnik na cesti Sarajevo–Lapišnica radnim danima od 7 do 16 sati saobraćaj se zbog radova na rasvjeti odvija jednom trakom.

Vozačima se preporučuje dodatni oprez i provjera stanja na putevima prije polaska, posebno zbog promjenjivog stanja na granicama. Duge kolone na izlazu iz BiH moguće su i tokom ostatka dana, a dodatna zadržavanja moguća su i zbog primjene novog sistema registracije ulazaka i izlazaka iz zemalja Evropske unije.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila, dok je na graničnom prelazu Šepak zabranjen saobraćaj za sva teretna vozila.