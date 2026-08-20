Stanje na putevima: Duge kolone na više graničnih prelaza

Zbog saobraćajne nezgode koja se dogodila u Vogošći (ulica Igmanska, kod sjedišta Profesionalne vatrogasne brigade), a u kojoj su učestvovali putničko vozilo i motocikl, otežano je saobraćanje.

Na cestama u Bosni i Hercegovini jutros se saobraća bez vanrednih ograničenja, sa izuzetkom dionica gdje se izvode radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom.

Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni, da drže odstojanje između vozila i da koriste sigurnosni pojas. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze, posebno tokom najtoplijeg dijela dana. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise.

Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce–Crna Rijeka, u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave, vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Mrkonjić Grada.

Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M-17.

Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A-1 Lašva-Kakanj (u dužini od 6 km), a vozila se usmjeravaju dvosmjerno, suprotnom stranom autoceste.

Na autocesti A-1 dionici Sarajevo zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnim cestama Dobro Polje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Danas i sutra, zbog sanacionih radova, u vremenu od 07 do 17 sati doći će do potpune obustave saobraćaja na magistralnoj cesti Pale-Podgrab (u mjestu Pale, na dionici puta od tunela do kružnog toka). Za vrijeme obustave vozila će se usmjeravati preko Kalovitih brda.

Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija (uspon iz pravca Podromanije) saobraća se usporeno, uz naizmjenično propuštanje vozila.

Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica, zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 07 do 16 sati saobraća se usporeno, jednom trakom.

Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Orašje i Osoje duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. I na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila je pojačan, ali su zadržavanja, za sada, do 30 minuta.

S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je promjenljivo i duža zadržavanja su očekivana. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put informišu putem kamera na našoj web stranici https://bihamk.ba/spi/kamere.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2.12.2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.