Poredak kandidata SDA za Skupštinu TK prema broju osvojenih glasova

Evo trenutnog poretka kandidata SDA za Skupštinu TK prema broju osvojenih glasova:
- Šekib Umihanić – 15.952 glasa – 29,83%
- Smajo Mandžić – 11.844 glasa – 22,15%
- Lejla Vuković – 6.816 glasova – 12,74%
- Senad Alić – 5.448 glasova – 10,19%
- Bahrudin Ahmetagić – 5.123 glasa – 9,58%
- Selma Jukan – 3.840 glasova – 7,18%
- Fahrudin Skopljak – 3.745 glasova – 7,00%
- Edin Dedić – 3.553 glasa – 6,64%
- Miralem Huremović – 3.211 glasova – 6,00%
- Omer Ahmetović – 2.955 glasova – 5,52%
- Minela Agić – 2.856 glasova – 5,34%
- Enes Idrizović – 2.786 glasova – 5,21%
- Nedžad Bristrić – 2.363 glasa – 4,42%
- Harun Bećirović – 2.313 glasova – 4,32%
- Damir Šišić – 2.287 glasova – 4,27%
- Mumin Čaušević – 2.234 glasa – 4,17%
- Selma Smajić – 2.212 glasova – 4,13%
- Arnes Avdić – 2.001 glas – 3,74%
- Monika Novaković – 1.838 glasova – 3,43%
- Edin Duraković – 1.612 glasova – 3,01%
- Ediba Avdić – 1.611 glasova – 3,01%
- Aldijana Baćić – 1.417 glasova – 2,65%
- Suvada Džuzdanović – 1.329 glasova – 2,48%
- Ernes Prelić – 1.225 glasova – 2,29%
- Berisa Ahmetović – 1.005 glasova – 1,87%
- Armin Kadrić – 978 glasova – 1,82%
- Amir Hadžić – 951 glas – 1,77%
- Nedžmija Šakić – 915 glasova – 1,71%
- Zumreta Aljkanović – 898 glasova – 1,67%
- Fahreta Softić – 859 glasova – 1,60%
- Nizar Bajraktarević – 847 glasova – 1,58%
- Suad Selimović – 725 glasova – 1,35%
- Elvir Suljić – 723 glasa – 1,35%
- Alma Musić Omerović – 478 glasova – 0,89%
- Mehmed Mujić – 475 glasova – 0,88%
- Amra Sinanović – 445 glasova – 0,83%
- Harun Avdagić – 440 glasova – 0,82%
- Fatima Ćosić – 412 glasova – 0,77%
- Medina Ibrišević – 394 glasa – 0,73%
- Slavica Ivanov – 362 glasa – 0,67%