Poredak kandidata SDA za Skupštinu TK prema broju osvojenih glasova

RTV SLON
SDA

Evo trenutnog poretka kandidata SDA za Skupštinu TK prema broju osvojenih glasova:

  1. Šekib Umihanić – 15.952 glasa – 29,83%
  2. Smajo Mandžić – 11.844 glasa – 22,15%
  3. Lejla Vuković – 6.816 glasova – 12,74%
  4. Senad Alić – 5.448 glasova – 10,19%
  5. Bahrudin Ahmetagić – 5.123 glasa – 9,58%
  6. Selma Jukan – 3.840 glasova – 7,18%
  7. Fahrudin Skopljak – 3.745 glasova – 7,00%
  8. Edin Dedić – 3.553 glasa – 6,64%
  9. Miralem Huremović – 3.211 glasova – 6,00%
  10. Omer Ahmetović – 2.955 glasova – 5,52%
  11. Minela Agić – 2.856 glasova – 5,34%
  12. Enes Idrizović – 2.786 glasova – 5,21%
  13. Nedžad Bristrić – 2.363 glasa – 4,42%
  14. Harun Bećirović – 2.313 glasova – 4,32%
  15. Damir Šišić – 2.287 glasova – 4,27%
  16. Mumin Čaušević – 2.234 glasa – 4,17%
  17. Selma Smajić – 2.212 glasova – 4,13%
  18. Arnes Avdić – 2.001 glas – 3,74%
  19. Monika Novaković – 1.838 glasova – 3,43%
  20. Edin Duraković – 1.612 glasova – 3,01%
  21. Ediba Avdić – 1.611 glasova – 3,01%
  22. Aldijana Baćić – 1.417 glasova – 2,65%
  23. Suvada Džuzdanović – 1.329 glasova – 2,48%
  24. Ernes Prelić – 1.225 glasova – 2,29%
  25. Berisa Ahmetović – 1.005 glasova – 1,87%
  26. Armin Kadrić – 978 glasova – 1,82%
  27. Amir Hadžić – 951 glas – 1,77%
  28. Nedžmija Šakić – 915 glasova – 1,71%
  29. Zumreta Aljkanović – 898 glasova – 1,67%
  30. Fahreta Softić – 859 glasova – 1,60%
  31. Nizar Bajraktarević – 847 glasova – 1,58%
  32. Suad Selimović – 725 glasova – 1,35%
  33. Elvir Suljić – 723 glasa – 1,35%
  34. Alma Musić Omerović – 478 glasova – 0,89%
  35. Mehmed Mujić – 475 glasova – 0,88%
  36. Amra Sinanović – 445 glasova – 0,83%
  37. Harun Avdagić – 440 glasova – 0,82%
  38. Fatima Ćosić – 412 glasova – 0,77%
  39. Medina Ibrišević – 394 glasa – 0,73%
  40. Slavica Ivanov – 362 glasa – 0,67%

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