Komšić nije osvojio mandat u državnom Parlamentu: „Poruku naroda prihvatamo“

Predsjednik Demokratske fronte Željko Komšić nije osvojio mandat u Parlamentarnoj skupštini BiH nakon preliminarnih rezultata Općih izbora 2026. godine.

Komšić je izjavio da prihvata poruku birača, ocijenivši da je na izborima došlo do etničke homogenizacije te da ideja građanske države koju zastupa njegova stranka nije dobila očekivanu podršku.

„To je malo porazno za nas. Ali moramo to prihvatiti. Izbori su očigledno bili pošteni. Poruku naroda prihvaćamo, bila je ovo demokratska borba“, rekao je Komšić.

O svojim narednim političkim potezima nije želio govoriti.

„Što se mene tiče, vidjet ću šta ću učiniti, dan je pametniji od noći. Neću ništa u ovom trenutku govoriti“, kazao je Komšić.