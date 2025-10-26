Instagram uvodi opciju koju su svi korisnici barem jednom poželjeli

Budimo realni, gotovo svako od nas ponekad provede sate skrolajući po društvenim mrežama, gledajući razne kratke videe. Neke lajkamo, neke podijelimo s prijateljima, a neke jednostavno pogledamo i odmah zaboravimo. No, vjerovatno vam se dogodilo da ste slučajno prešli preko nekog zanimljivog videa na Instagramu i kasnije ga više niste mogli pronaći. Taj problem sada odlazi u prošlost.

Izvršni direktor Instagrama Adam Mosseri najavio je novu funkciju koja uskoro stiže na platformu, a odnosi se na Reels sadržaje. U objavi na Instagramu, Mosseri je pojasnio kako će korisnici uskoro imati mogućnost da pregledaju historiju svih Reels videa koje su gledali.

Da biste pristupili ovoj funkciji, dovoljno je otvoriti postavke svog profila, odabrati opciju „Vaša aktivnost“, a zatim „Historija gledanja“. Tamo će biti prikazan popis svih videa koji su vam se pojavljivali, čak i onih koje niste pogledali do kraja.

Mosseri je dodao da će korisnici moći filtrirati prikaz videa u „Historiji gledanja“ – po datumu, redoslijedu (od najnovijih do najstarijih), ali i prema profilu osobe koja je video objavila. Ova opcija značajno će olakšati pronalazak sadržaja koji vam je ranije privukao pažnju.

Na kraju svoje objave Mosseri je poručio da „dolazi još noviteta“, čime je nagovijestio da Instagram priprema i druge korisne funkcije koje bi trebale dodatno unaprijediti iskustvo korištenja aplikacije.