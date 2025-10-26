Instagram uvodi opciju koju su svi korisnici barem jednom poželjeli

RTV SLON
Foto: Ilustracija

Budimo realni, gotovo svako od nas ponekad provede sate skrolajući po društvenim mrežama, gledajući razne kratke videe. Neke lajkamo, neke podijelimo s prijateljima, a neke jednostavno pogledamo i odmah zaboravimo. No, vjerovatno vam se dogodilo da ste slučajno prešli preko nekog zanimljivog videa na Instagramu i kasnije ga više niste mogli pronaći. Taj problem sada odlazi u prošlost.

Izvršni direktor Instagrama Adam Mosseri najavio je novu funkciju koja uskoro stiže na platformu, a odnosi se na Reels sadržaje. U objavi na Instagramu, Mosseri je pojasnio kako će korisnici uskoro imati mogućnost da pregledaju historiju svih Reels videa koje su gledali.

Da biste pristupili ovoj funkciji, dovoljno je otvoriti postavke svog profila, odabrati opciju „Vaša aktivnost“, a zatim „Historija gledanja“. Tamo će biti prikazan popis svih videa koji su vam se pojavljivali, čak i onih koje niste pogledali do kraja.

Mosseri je dodao da će korisnici moći filtrirati prikaz videa u „Historiji gledanja“ – po datumu, redoslijedu (od najnovijih do najstarijih), ali i prema profilu osobe koja je video objavila. Ova opcija značajno će olakšati pronalazak sadržaja koji vam je ranije privukao pažnju.

Na kraju svoje objave Mosseri je poručio da „dolazi još noviteta“, čime je nagovijestio da Instagram priprema i druge korisne funkcije koje bi trebale dodatno unaprijediti iskustvo korištenja aplikacije.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Meta uvela zabranu za RT i druge ruske državne medijske mreže

Istaknuto

/VIDEO/ Događaji koji su obilježili sredinu sedmice

PROMO

Poslovni profil na Instagramu: Kompletan vodič za optimizaciju profila brenda

Istaknuto

Oprezno s objavom ličnih podataka na društvenim mrežama

Istaknuto

/VIDEO/ Događaji koji su obilježili posljednji dan u julu

Magazin

Kako izbjeći 30% Apple harača na plaćanje Meta oglasa

Sport

Plesni Zmajevi i Zmajice na Svjetskom prvenstvu hip hopa u Ljubljani

Istaknuto

Kiša nije spriječila hiljade učesnika: Sportski duh i zajedništvo obilježili deveti Tuzlanski maraton

BiH

Gužve na graničnim prelazima: Duža zadržavanja na izlazu iz BiH

BiH

Obilježena sedma godišnjica ubistva policajaca Adisa Šehovića i Davora Vujinovića

BiH

Ambasada BiH na 2. Međunarodnom omladinskom kulturnom festivalu u Pekingu

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]