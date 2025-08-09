Cijene nekretnina u Federaciji BiH porasle, stanovi skuplji sedam, a kuće 11 posto

Cijene nekretnina porasle

Prosječna cijena stana u Federaciji BiH u prvoj polovini ove godine porasla je za sedam posto, dok je prosječna cijena kuće viša za 11 posto u odnosu na isti period prošle godine, pokazuje polugodišnji izvještaj Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

Istovremeno, cijena građevinskog zemljišta bilježi pad od šest posto, a ukupna vrijednost prometovanih nekretnina iznosila je 867,6 miliona KM, što je rast od 11 posto u odnosu na lani.

Najskuplji stan prodat u općini Stari Grad Sarajevo

Najskuplji stan u prvoj polovini godine prodat je u općini Stari Grad Sarajevo za 1.315.000 KM, površine 165 kvadrata, dok je najskuplja kuća prometovana u Centru Sarajevo za 727.500 KM.

Na tržištu poslovnih prostora, lokal u Zenici prodat je za 420.000 KM, a poslovni objekt u Novom Travniku za 592.000 KM, dok je najskuplja garaža bila u Tuzli, prodana za 54.000 KM.

Među zemljištima, posebno se izdvaja građevinsko zemljište u Novom Gradu Sarajevo koje je prodano za 18 miliona KM, a najskuplje poljoprivredno zemljište nalazilo se u Donjem Vakufu, vrijedno 50.000 KM.

Više od 10 hiljada kupoprodajnih ugovora

Podaci Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove pokazuju da je u prvoj polovini godine sklopljeno 10.038 kupoprodajnih ugovora, što je pad od 11 posto u odnosu na isti period 2024. godine, dok je ukupna vrijednost prometa ipak zabilježila rast.

Ovi rezultati potvrđuju dinamičnost tržišta nekretnina u Federaciji BiH, uz velike razlike u cijenama u zavisnosti od lokacije i vrste nekretnine.