Telemach BH donirao didaktičku opremu Domu zdravlja Tuzla povodom Međunarodnog dana djeteta

Povodom Međunarodnog dana djeteta, kompanija Telemach BH donirala je vrijednu didaktičku opremu Centru za psihofizičke i govorne poteškoće djece i adolescenata Doma zdravlja Tuzla.

Donacija obuhvata edukativne i digitalne materijale koji će unaprijediti rad s djecom, olakšati terapijske procese i doprinijeti razvoju socijalnih, motoričkih i komunikacijskih vještina najmlađih korisnika Centra.

Kako je istaknuto, riječ je o nastavku partnerstva između Telemach-a BH i javnih institucija u jačanju usluga namijenjenih djeci. Kompanija već dugi niz godina kroz različite projekte podržava lokalne zajednice, a cilj donacije je usmjeriti dodatne resurse tamo gdje su najpotrebniji – djeci koja zahtijevaju rani poticaj za rast i razvoj.

Kemal Arifhodžić, regionalni rukovodilac Tehničke operative Telemach-a BH, kazao je da je strateško opredjeljenje kompanije biti aktivan partner društvu, a ne samo telekom operater. Ova donacija, istakao je, dio je dugoročne posvećenosti ulaganju u budućnost mladih, a uskoro je planirana i donacija tableta Centru za osobe sa smetnjama u psihofizičkom razvoju Tuzla.

Iz Doma zdravlja Tuzla naglašavaju da će nova oprema značajno poboljšati kvalitet rada stručnog osoblja i omogućiti djeci više prilika za napredak kroz igru i interaktivni rad. Pomoćnica direktora za sektor medicinskih poslova prim. prof. dr. Lejla Mešalić zahvalila se Telemach-u BH na, kako je naglasila, donaciji koja neposredno doprinosi kvalitetnijem pružanju usluga najmlađim pacijentima.

Centar mjesečno opslužuje oko 300 korisnika – djecu do tri godine, djecu i adolescente od tri do 18 godina, te odrasle osobe s poteškoćama u psihofizičkom razvoju. Nova didaktička oprema koristit će se u svakodnevnim terapijskim aktivnostima, a prema riječima dr. Sabine Šehić, šefice Centra, ova podrška je mnogo više od materijalnog doprinosa – ona predstavlja potvrdu važnosti ulaganja u najosjetljiviju populaciju.

Donirani materijali otvaraju prostor za širu primjenu savremenih metoda rada, kreativno učenje i aktivno uključivanje djece u procese koji pomažu njihovom komunikacijskom i socijalnom razvoju, što ih čini neprocjenjivim resursom u terapijskom radu Centra.