Telemach zvanično gasi Hayat

Telemach je i zvanično potvrdio da gasi Hayat TV iz svoje programske šeme, a informacija je potvrđena i na zvaničnoj Facebook stranici kompanije Telemach BH. Ovom objavom Telemach se pridružio kablovskim operaterima koji su prestali s emitovanjem programa Hayat TV, pozivajući se na važeća pravila i neispunjene uslove za dalju distribuciju kanala.

U odgovoru korisnicima na društvenim mrežama iz Telemacha su naveli da, imajući u vidu da trenutno nisu ispunjeni uslovi iz Pravila 79 iz 2016. godine, nažalost prestaju sa emitovanjem kanala TV Hayat i drugih. Kako je pojašnjeno, Hayat televizija je i dalje dostupna besplatno putem zemaljske digitalne televizije DVB T2, kao i putem online platformi.

Ovakva odluka dodatno je pojačala pažnju javnosti na pitanje odnosa između kablovskih operatera i televizijskih kuća, posebno u dijelu koji se odnosi na prava distribucije i naknade za emitovanje programa. Iz Telemacha su naglasili da je riječ o tehničko pravnom pitanju koje ne zavisi od pojedinačnih odluka operatera, već od ispunjenosti jasno definisanih uslova propisanih važećim pravilima.

Hayat televizija, kako je i ranije saopšteno, ostaje dostupna gledaocima putem drugih platformi, dok se rasprava o regulisanju odnosa između emitera i distributera nastavlja i dalje, uz veliko interesovanje javnosti i medijske zajednice.