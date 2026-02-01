Hayat, OTV Valentino i Izvorna TV u ponoć uklonjeni s platforme Moja TV i drugih operatera

Od ponoći su sa platforme Moja TV i drugih operatera uklonjeni kanali Hayat, OTV Valentino i Izvorna TV, čime je i zvanično završen višemjesečni spor između BH Telecoma, dijela domaćih televizija i portugalske kompanije Vip Team United Unipessoal Lda & Comandita.

Do prekida emitovanja došlo je nakon ranije najave BH Telecoma da će, ukoliko do 1. februara ne bude postignut dogovor o pravima distribucije, ovi kanali biti isključeni iz programske ponude. Cijeli slučaj pratile su oštre reakcije i međusobne optužbe uključenih strana.

Hayat TV je navodio da je riječ o politički motivisanom pritisku i pokušaju utišavanja, uz tvrdnju da je prava zastupanja za Bosnu i Hercegovinu prenio na kompaniju Vip Team United, koja od 2022. godine potražuje oko 25 miliona KM za distribuciju više kanala.

Iz BH Telecoma su isticali da je riječ isključivo o pravnom i ekonomskom pitanju, navodeći da s portugalskom firmom nemaju potpisan ugovor niti priznaju dostavljenu dokumentaciju o ekskluzivnim pravima. Više puta su saopćili da ne prihvataju modele koji bi doveli do rasta cijena za korisnike, niti posebne naknade za pojedine domaće kanale, jer bi time oni bili u drugačijem položaju u odnosu na ostalih 66 domaćih kanala u ponudi Moje TV. Također su naveli da postojeći nekomercijalni ugovori s operaterom nisu raskinuti, uključujući i one s Hayatom i OBN-om.

Kompanija Vip Team United tvrdi da ima ekskluzivna prava za distribuciju takozvanog BiH TV paketa, pozivajući se na ugovore s televizijama i odluke Konkurencijskog vijeća BiH, te je ranije najavila pokretanje sudskih i krivičnih postupaka protiv BH Telecoma.

Nakon što dogovor nije postignut, navedeni kanali su uklonjeni iz ponude Moje TV, te drugih operatera, dok OBN i dalje ostaje dostupan gledaocima.