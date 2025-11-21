Telemach BH obilježio Međunarodni dan djeteta: Donacije zdravstvenim i obrazovnim ustanovama u Tuzli

RTV SLON
Povodom Međunarodnog dana djeteta, koji se obilježava 20. novembra, kompanija Telemach BH je realizirala dvije značajne donacije u Tuzli, s ciljem pružanja podrške djeci i mladima u obrazovanju, razvoju i inkluziji. Didaktičke igračke uručene su Javnoj zdravstveno-nastavnoj ustanovi Dom zdravlja „Dr. Mustafa Šehović“ Tuzla, a tableti Javnoj ustanovi Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla.

“Kroz ove donacije ulažemo u ono što smatramo najvažnijim – budućnost djece. Naša vizija društvene odgovornosti je stvaranje jednakih prilika za obrazovanje, digitalnu inkluziju i razvoj, jer vjerujemo da tehnologija treba služiti svima,“ istakao je prilikom uručenja donacija Kemal Arifhodžić, rukovodilac tehničke operative Telemach BH u Tuzli.

Primopredaja didaktičkih igračaka održana je u Domu zdravlja Tuzla, a donirane igračke namijenjene su unapređenju razvojnih aktivnosti i svakodnevnog rada s mališanima koji koriste usluge ove ustanove.

“Didaktičke igračke igraju ključnu ulogu u ranom razvoju i pomažu mališanima da kroz igru uče, razvijaju motoriku i socijalne vještine. Ova donacija predstavlja važnu podršku našem radu s najmlađima i pokazuje koliko su partnerstva s kompanijama poput Telemacha važna za jačanje naših usluga i pružanje bolje brige najmlađima”, istakla je Sabina Šehić, šefica Centra za psihofizičke i govorne poteškoće djece i adolescenata pri Domu zdravlja Tuzla.

Tableti donirani Zavodu za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla omogućit će korisnicima ove ustanove lakši pristup digitalnim alatima za učenje, komunikaciju i razvoj vještina.

“Iskreno smo zahvalni Telemachu za ovu donaciju, jer pristup modernim tehnologijama za naše korisnike nije samo alat za učenje i zabavu, već i prilika za napredak, samostalnost i inkluziju”, kazala je Elvira Beganović, dipl. edukator-rehabilitator Zavoda.

Kompanija Telemach BH će i ubuduće obilježavati značajne datume posvećene djeci i njihovim potrebama, posebno u oblastima obrazovanja, zdravstva i digitalne inkluzije, te koristiti svaku priliku da pruži podršku i unese radost u živote najmlađih stanovnika Bosne i Hercegovine.

