Spašavanje planinara na Konjuhu: Akcija GSS Tuzla

Ali Huremović
Spašavanje planinara na Konjuhu: Akcija GSS Tuzla

U subotu naveče, Gorska služba spašavanja Tuzla (GSS Tuzla) izvela je uspješnu akciju spašavanja planinara koji je zadobio povrede noge prilikom pada na planini Konjuh. Tim spasilaca odmah po prijemu dojave krenuo je prema lokaciji nesreće, gdje su brzo pružili prvu pomoć unesrećenom.

Nakon što je povrijeđeni planinar stabiliziran, tim GSS Tuzla ga je sigurno transportovao sa nepristupačnog terena, a potom je predan ekipi hitne pomoći na daljnje zbrinjavanje.

GSS Tuzla se zahvaljuje kolegama iz GSS Kladanj, članovima DVD Tuzla, kao i planinarima Planinarskog društva Konjuh koji su dali značajan doprinos u početnoj fazi akcije.

