Birači koji do 19 sati stignu na biračko mjesto moći će glasati

Na pojedinim biračkim mjestima zabilježene su gužve, a iz Centralne izborne komisije BiH ranije su pojasnili da će svi birači koji se do 19 sati zateknu na biračkom mjestu moći ostvariti pravo glasa.

Građani koji do biračkog mjesta stignu prije zvaničnog zatvaranja neće biti vraćeni, bez obzira na dužinu reda. Prema pravilima, u 19 sati jedan od članova biračkog odbora staje na kraj reda i označava posljednjeg birača koji je stigao na vrijeme.

Na taj način omogućava se glasanje svima koji su došli prije isteka roka, pa birači koji se u tom trenutku nalaze u redu ne trebaju odustajati zbog čekanja.

Prema posljednjim podacima Centralne izborne komisije BiH, do 17 sati glasalo je 32,20 posto upisanih birača.

CIK BiH je najavio da će ukupnu izlaznost, kao i prve preliminarne i nepotpune rezultate izbora, saopćiti na vanrednoj konferenciji za medije u 20 sati.