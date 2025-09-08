Za uklanjanje divljih deponija u FBiH izdvojeno 400.000 KM

Federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozder potpisala je danas ugovore o dodjeli budžetskih sredstava u ukupnom iznosu od 400.000 KM za sufinansiranje projekata sanacije i uklanjanja nesanitarnih odlagališta otpada na području Federacije Bosne i Hercegovine.

Sredstva su dodijeljena u okviru Odluke „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Akcioni plan strategije okoliša“ za 2025. godinu, a podrška je usmjerena ka sedam lokalnih zajednica koje su uspješno aplicirale na javni poziv i ispunile sve uslove i kriterije.

Lokalna partnerstva

Potpisivanju ugovora prisustvovali su i predstavnici jedinica lokalne samouprave: gradonačelnik Gračanice Sadmir Džebo, načelnica Drvara Dušica Runić, gradonačelnik Stoca Stjepan Bošković, načelnik Kaknja Mirnes Bajtarević, gradonačelnica Čapljine Iva Raguž, gradonačelnik Ljubuškog Vedran Markotić i načelnik Gornjeg Vakufa-Uskoplja Esmin Hajdarević. Time je, kako je istaknuto, potvrđena važnost partnerstva između entitetskog nivoa vlasti i lokalnih zajednica.

Izjava ministrice Pozder

– Uklanjanje divljih odlagališta otpada je jedan od osnovnih koraka ka zdravijem i sigurnijem okruženju. Realizacijom ovih projekata pomoći ćemo u saniranju nekoliko problema. Do kraja godine dobit ćemo Federalni plan upravljanja otpadom koji će dati strateške smjernice, a u provođenju tog plana opet će nam trebati i kantoni i lokalne zajednice. Samo kroz partnerski rad možemo popravljati stanje na terenu i imati temelje za odgovorniji odnos prema okolišu i budućim generacijama – poručila je ministrica Nasiha Pozder.

Raspodjela sredstava

Općina Drvar – 15.968,76 KM za sanaciju i uklanjanje šest nesanitarnih odlagališta

Grad Stolac – 76.000,20 KM za prvu fazu sanacije postojeće deponije komunalnog otpada

Općina Kakanj – 20.919,12 KM za uklanjanje otpada s divljih deponija

Grad Čapljina – 70.000,00 KM za sanaciju divljih deponija

Grad Ljubuški – 92.285,95 KM za sanaciju i uklanjanje nesanitarnih odlagališta

Grad Gračanica – 32.540,00 KM za uklanjanje otpada s divljih deponija

Općina Gornji Vakuf-Uskoplje – 92.285,95 KM za sanaciju divljih deponija

Ovi projekti, kako je naglašeno, dio su šire strategije održivog sistema upravljanja otpadom u Federaciji BiH, uz tehničku podršku CRS-a i međunarodnih donatora