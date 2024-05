U svijetu koji se zasniva na digitalnoj tehnologiji, mladi se suočavaju s izazovom koji može imati značajne posljedice po okoliš. Naime, prema najnovijim istraživanjima, korištenje interneta igra ključnu ulogu u globalnim emisijama, što bi moglo imati ozbiljne implikacije na klimatske promjene.

Prema izračunima stručnjaka, korištenje interneta trenutno doprinosi čak 3,7 posto globalnih emisija stakleničkih plinova. To je jednako emisijama koje proizvodi cjelokupni svjetski zračni promet.

No, još alarmantnije je to što se očekuje da će se ta brojka do 2025. godine udvostručiti, a neke studije čak predviđaju da će internetski sistem do 2030. godine trošiti čak 20 posto ukupne svjetske energije.

– Ovaj trend postavlja ozbiljno pitanje održivosti naše digitalne revolucije. Dok tehnološki napredak donosi mnoge prednosti, kao što su brža komunikacija, bolji pristup informacijama i efikasnije poslovanje, ne smijemo zanemariti njegove ekološke posljedice. Posebno se studenti i učenici nalaze usred ovog izazova, budući da su oni najčešće korisnici digitalnih tehnologija – rekao je Nenad Maslovarić, menadžer za IS/IT operacije kompanije Nestlé za Jugoistočnu Evropu.

Jedan od ključnih problema je i elektronski otpad. S porastom potrošnje elektronskih uređaja, kao i njihovim sve kraćim vijekom trajanja, raste i količina elektronskog otpada koji završava na odlagalištima ili se nepravilno reciklira. To može izazvati ozbiljne probleme za okoliš, uključujući zagađenje tla, vode i zraka, te ugrožavanje zdravlja ljudi.

Stoga je važno poduzeti korake kako bismo smanjili ekološki otisak našeg digitalnog načina života. To uključuje promociju održivijih praksi korištenja interneta, kao što su smanjenje korištenja streaminga visoke rezolucije, optimizacija servera i infrastrukture internetskog prometa radi smanjenja potrošnje energije, te recikliranje elektronskog otpada.

Dok se suočavamo sa sve većim problemima digitalnog otpada i njegovim utjecajem na okoliš, važno je da zajedno djelujemo na pronalaženju održivih rješenja. U tom kontekstu, najveća svjetska prehrambena kompanija Nestlé naporno radi kako bi pomogla stvaranju budućnosti bez otpada, pa tako u Bosni i Hercegovini organizuje četvrto izdanje projekta “Čista umjetnost”, u okviru kojeg se provodi ovogodišnja kampanja “Čista umjetnost je umjetnost čišćenja” kojom se želi podići svijest o važnosti recikliranja, ponovne upotrebe otpadnog materijala, ali i educirati o relativno nepoznatoj vrsti otpada: digitalnom otpadu.

Također, kompanija Nestlé u partnerstvu s firmama Bingo Retail i Kim Tec Eko, poziva građane da odlože elektronski otpad u posebno označene kontejnere koji su postavljeni u BCC Sarajevo, BCC Ilidža, BTC Živinice, BCC Tuzla i Bingo Banja Luka.

Na ovaj način žele se potaknuti svi građani, a posebno mladi da aktivno učestvuju u promicanju održivih digitalnih praksi. Njihov doprinos može biti presudan u stvaranju svijeta u kojem tehnološki napredak ide ruku pod ruku s očuvanjem okoliša za buduće generacije, saopćili su organizatori.

RTV Slon/FENA