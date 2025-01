Održan sastanak o upravljanju otpadom u Gračanici, potrebna pomoć viših nivoa vlasti

Federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozder sastala se sa gradonačelnikom Gračanice Sadmirom Džebom. S obzirom na to da je jedna od tema bila i pitanje Gradske deponije, u pratnji gradonačelnika je bio i direktor JP ”Komus” Gračanica Senad Memić, saopćeno je iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

”Razgovarali smo o zajedničkim projektima, prije svega onim koje smo zajedničkim naporima doveli skoro do kraja kako su me informisali. Jedan od njih je „Izgradnja sortirnice komunalnog otpada“, u sklopu našeg programa podrške sanacije i zatvaranja općinskih odlagališta komunalnog otpada i prilagođavanja regionalnom konceptu upravljanja otpadom. Za Grad Gračanicu smo za taj projekat izdvojili 400.000 KM, a sredstva su za opremu i građevinske radove na izgradnji sortirnice. Također, ova lokalna zajednica je bila korisnik sredstava našeg ministarstva za uklanjanje divljih deponija. Gradonačelnik me informisao o njihovim daljnjim planovima i očekujemo da ćemo usvajanjem budžeta Federacije otvoriti mogućnosti za novu podršku za ovu i sve druge lokalne zajednice koje budu imale spremne projekte u skladu s kriterijima iz javnih poziva”, istakla je ministrica Pozder.

Gradonačelnik Džebo je istakao da je Gradska deponija važno pitanje i s bezbjedonosnog, ekološkog pitanja i održivog razvoja, te da zahtijeva pomoć ne samo lokalne zajednice, već viših organa vlasti i međunarodnih fondova.

Na sastanku je razgovarano i o problemima s kvalitetom i potrebom za remedijacijom zemljišta uz obale rijeke Spreče, koja se često izlijeva iz svog korita, a poznato je da je voda Spreče onečišćena iz postrojenja velikih industrijskih kompleksa koji se nalaze u toj regiji.

”Jako smo zainteresirani da damo podršku, jer znam koliko je ovo izazov za Gračanicu, ali i okolne općine. Naravno, ovo pitanje nije u direktnoj nadležnosti Ministarstva na čijem sam čelu pa očekujem spremnost i drugih institucija da se uhvatimo u koštac sa ovim važnim zadatkom. Gradonačelnik me pozvao u uzvratnu posjetu Gračanici i vjerujem da ćemo uskoro, uz usvojen budžet, moći dalje dati podršku ovoj lokalnoj zajednici”, rekla je ministrica Pozder, saopćeno je iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma.