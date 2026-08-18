Četiri miliona KM za stadione u BiH mogla bi biti izdvojena za rekonstrukciju, adaptaciju i unapređenje infrastrukture potrebne za organizaciju međunarodnih fudbalskih utakmica. Prijedlog odluke pripremilo je Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine.

Novac je osiguran u Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH, a prema pripremljenom prijedlogu sredstva bi bila dodijeljena Nogometnom/Fudbalskom savezu Bosne i Hercegovine. Konačnu riječ o njihovoj dodjeli imat će Vijeće ministara BiH.

Cilj projekta je poboljšanje uslova na stadionima na kojima se igraju utakmice pod okriljem UEFA-e i FIFA-e, posebno kada je riječ o tehničkim, sigurnosnim i organizacijskim standardima potrebnim za međunarodna takmičenja.

Ministrica civilnih poslova BiH Dubravka Bošnjak ocijenila je da bi ovo mogao biti početak većih ulaganja u sportsku infrastrukturu, ističući potrebu za modernizacijom stadiona i drugih sportskih objekata kako bi sportisti i klubovi imali bolje uslove, ali i kako bi BiH mogla organizovati veća međunarodna takmičenja.

Ako Vijeće ministara odobri četiri miliona KM za stadione u BiH, Ministarstvo civilnih poslova i Nogometni/Fudbalski savez BiH zaključit će ugovor kojim će biti definisani način korištenja novca i obaveze u realizaciji projekta.

Planirano je da rekonstrukcija, adaptacija i unapređenje stadionske infrastrukture budu završeni najkasnije do 30. juna 2028. godine. Prije toga prijedlog odluke mora proći razmatranje i dobiti podršku Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.