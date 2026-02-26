Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine sutra u Tuzli igra izuzetno važnu utakmicu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo protiv Švicarske. Nakon poraza od Turske i Srbije, prostora za grešku više nema, a iz reprezentacije poručuju da im je podrška publike od presudnog značaja.

Zmajevi bez prava na kiks: Protiv Švicarske u Mejdanu igra se za ostanak u igri

U Tuzli su u toku završne pripreme košarkaške reprezentacije BiH za duel protiv Švicarske koji se igra sutra u 20 sati. Ulog je veliki, jer nakon poraza u prva dva kola, bh. tim nema pravo na kiks. Turska i Srbija već imaju po dvije pobjede, pa bi eventualni novi poraz dodatno zakomplikovao put ka narednoj fazi kvalifikacija.

„I Turska i Srbija su na 2-0 i jednostavno nemate ono pravo na pogrešku, a s druge strane znate i sami da već kod nas uvijek to malo prevladava, a šta će oni, ali svi igraju, svi se spremaju, svi napreduju i rade prema tome moramo u obje utakmice, bez obzira u kakvom smo rosteru, biti na vrhunskom nivou“, izjavio je Dario Gjergja, selektor košarkaške reprezentacije BiH.

Selektor naglašava da će ključ biti kontrola tranzicije i šuta za tri poena, jer je Švicarska brza i atletski moćna ekipa. U napadu očekuje dobar protok lopte i balans između unutrašnje i vanjske igre. Tešku grupu igrači, ipak, ne doživljavaju kao pritisak.

„Od kada sam ja ovdje, svaki put kada su bile neke kvalifikacije, uvijek smo dobijali teže grupe. Nekako ti kao sportista i želiš da igraš protiv boljih ekipa, da se dokazuješ, a i mi kao nacija mislim da uvijek imamo taj neki inat i da s nekim ponosom i posebnom energijom igramo u tim utakmicama“, kazao je Ajdin Penava, reprezentativac BiH.

Reprezentacija se za ovaj dvomeč proteklih dana pripremala u Tuzli, gdje su, kako ističu iz Saveza, osigurani maksimalni uslovi za rad.

„Moram istaći da smo se potrudili da reprezentacija i svi oko reprezentacije, kako igrači, tako i stručni štab, imaju maksimalne uslove za pripreme, da im se sve omogući i moram istaći da smo poslije dugo godina učinili još jedan korak naprijed da vidimo, vrlo često se spominjalo da Košarkaški savez ne vodi brigu o mladima, evo prvi puta smo na inicijativu selektora Đerđe i na razgovore koje imamo više nego konstruktivne okupili potencijalne kandidate za buduće generacije košarkaša“, rekao je Aid Berbić, predsjednik UO Košarkaškog saveza BiH.

Utakmica Bosna i Hercegovina – Švicarska igra se sutra u 20 sati u tuzlanskom Mejdanu, a iz reprezentacije očekuju da publika bude njihov šesti igrač u borbi za prvu pobjedu u kvalifikacijama.