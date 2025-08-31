Završen 52. Sajam šljive u Gradačcu, predstavilo se preko 150 izlagača

U Gradačcu je zatvoren 52. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije – Sajam šljive, na kojem se tokom protekla četiri dana predstavilo više od 150 izlagača iz Bosne i Hercegovine, zemalja regiona, Njemačke i Turske.

Na privrednim i naučno-stručnim skupovima posebno mjesto zauzele su teme inovacija i razmjene znanja u oblasti poljoprivrede. Govoreno je o modernim pristupima u zaštiti i ishrani voća, navodnjavanju u uslovima klimatskih promjena, kao i o metodama za očuvanje i skladištenje plodova. Posjetioci su imali priliku upoznati i nova rješenja iz oblasti digitalizacije poljoprivrede u Bosni i Hercegovini.

Organizator ove tradicionalne manifestacije bila je Turistička zajednica Grada Gradačca, uz podršku Grada i brojnih partnera. Vršilac dužnosti voditelja Turističkog ureda, Sakib Imširović, ocijenio je ovogodišnji Sajam šljive uspješnim, ističući zahvalnost izlagačima i posjetiocima te naglasio važnost kontinuiteta u unapređenju same organizacije.

Na sajmu su se predstavile renomirane kompanije iz oblasti proizvodnje i prerade hrane, zaštitnih sredstava, poljoprivredne mehanizacije i opreme, kao i institucije, bankarski sektor te organizacije koje podržavaju razvoj agrara. Nisu izostale ni kolektivne izložbe gradova partnera, privrednih i obrtničkih komora te turističkih zajednica.

Posebnu pažnju privukla su tehnološka dostignuća u poljoprivredi, posebno u kontekstu sve manjeg interesa za bavljenje agrarom i nedostatka radne snage. Ove godine predstavljena je automatizacija u plasteničkoj proizvodnji, koju je razvila firma Giga Informatika, dok će stručnu i tehničku podršku poljoprivrednicima pružati Zemax iz Gradačca. Već u septembru planirano je postavljanje oglednog poligona na imanju Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta u Sarajevu.

Na Sajmu šljive dodijeljene su medalje za kvalitet, održana je prva takmičarska izložba mliječnih pasmina, a Udruženje pčelara „Pčela“ organizovalo je osmi međunarodni sajam pčelarstva, gdje su nagrađeni najkvalitetniji medovi.

Posjetioci su, pored stručnih sadržaja, mogli uživati i u bogatom kulturno-zabavnom programu, izložbama, promocijama i koncertima, saopćili su organizatori.