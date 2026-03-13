Hapšenja bh. vozača u Hrvatskoj izazvala alarm u transportnom sektoru

Bosanskohercegovački transportni sektor ulazi u jednu od najtežih faza u posljednjih deset godina, upozorio je Plenum Konzorcijuma Logistika Bosne i Hercegovine nakon informacija da se profesionalni vozači iz BiH u Hrvatskoj pozivaju u policijske stanice i dobijaju zabrane ulaska u šengenski prostor.

Kako navode iz Konzorcijuma, riječ je o vozačima koji posjeduju urednu dokumentaciju, ali se uprkos tome na teritoriji Republike Hrvatske pozivaju na razgovore u policijske stanice, nakon čega im se izriče zabrana ulaska u Šengen u trajanju od šest mjeseci.

“Iako formalno nije riječ o lišavanju slobode, sama činjenica da se vozači privode i da im se izriču zabrane ulaska predstavlja alarmantan signal za cijeli transportni sektor Bosne i Hercegovine”, ističe se u saopštenju koje je upućeno i institucijama BiH.

Problemi su, kako navode, dodatno eskalirali nakon višesedmičnih zastoja na graničnim prelazima između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Prema podacima iz sektora, u pojedinim sedmicama više od 300 profesionalnih vozača nije uspjelo preći granicu zbog stroge primjene pravila boravka 90/180 dana u šengenskom prostoru, ali i uvođenja novog sistema evidencije ulazaka i izlazaka, poznatog kao Entry/Exit System.

“Te mjere direktno utiču na realizaciju izvoza i normalno funkcionisanje lanaca snabdijevanja, a posljedice se već osjećaju među bh. kompanijama koje rade u međunarodnom transportu”, navodi se u saopštenju.

Iz Konzorcijuma upozoravaju da bi nastavak ovakve situacije mogao imati ozbiljne posljedice za cijeli sektor. Procjene pokazuju da bi moglo doći do gašenja velikog broja transportnih firmi te gubitka i do 20.000 radnih mjesta.

Poseban problem predstavlja činjenica da veliki broj transportnih kompanija u Bosni i Hercegovini posluje na granici rentabilnosti, zbog čega bi dodatna ograničenja mogla dovesti do njihovog zatvaranja.

“Transport neće nestati, ali će domaće kompanije zamijeniti strani prevoznici, i to po znatno višim cijenama”, upozoravaju iz sektora.

Prema procjenama, angažovanje stranih prevoznika povećalo bi cijenu jedne transportne operacije za između 1.000 i 1.500 eura, što bi dodatno opteretilo domaću privredu i na kraju se odrazilo i na cijene za građane.

Prevoznici ističu i da do sada nisu dobili konkretno rješenje od institucija Bosne i Hercegovine.

“Umjesto hitnog političkog angažmana prema Evropskoj uniji i susjednim državama, problemi su prebačeni na radne grupe bez jasnih rezultata”, navodi se u saopštenju.

Zbog toga je Plenum Konzorcijuma Logistika BiH potvrdio da 23. mart ostaje datum održavanja protestnih aktivnosti transportnog sektora.

Iz Konzorcijuma upozoravaju da bi se ekonomske posljedice mogle osjetiti već u narednim mjesecima, kroz pad prihoda od PDV-a i drugih poreza, poremećaje u uvozu i izvozu te gašenje hiljada radnih mjesta u transportu i logistici.

U saopštenju naglašavaju da njihova borba nije usmjerena protiv Bosne i Hercegovine niti Evropske unije, već za opstanak domaće transportne industrije.