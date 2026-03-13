Forto: Ako prijevoznici blokiraju, posljedice će osjetiti cijela privreda

Ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine Edin Forto izjavio je nakon sjednice Vijeća ministara BiH da je usvojen zakon iz oblasti sigurnosti koji je važan kako bi Bosna i Hercegovina ispunila uslove i izbjegla stavljanje na sivu listu Moneyvala.

Forto je pojasnio da se radi o zakonu koji se odnosi na ograničavanje raspolaganja imovinom u vezi s terorizmom, finansiranjem terorizma i pranjem novca, a koji je već upućen u parlamentarnu proceduru.

„Usvojili smo zakon iz resora sigurnosti koji je važan za ispunjavanje uslova kako Bosna i Hercegovina ne bi dospjela na sivu listu Moneyvala, a odnosi se na raspolaganje i ograničavanje raspolaganja imovinom u vezi s aktivnostima terorizma i pranja novca“, rekao je Forto.

Na sjednici je usvojen i sporazum o saradnji i koordinaciji u slučaju potrage i spašavanja u zrakoplovstvu, koji predstavlja važan korak jer Bosna i Hercegovina do sada nije bila dio takvog regionalnog mehanizma.

Govoreći o sektoru željeznica, Forto je naveo da odluka o zaštiti domaće proizvodnje iz metalske industrije nije usvojena, ali da očekuje da će se o toj temi nastaviti rasprava u narednom periodu.

Dodao je i da je na sjednici spomenuta mogućnost ukidanja ili smanjenja trošarina na gorivo, ali da formalni prijedlog još nije dostavljen Vijeću ministara.

„Na sjednici smo samo spomenuli mogućnost ukidanja ili smanjenja trošarina na gorivo. Očekujemo da taj prijedlog formalno dođe od parlamentaraca koji su ga uputili i onda će se o njemu ozbiljno raspravljati, očekujem već na sljedećoj sjednici Vijeća ministara“, kazao je Forto.

Ministar je upozorio i na ozbiljne posljedice koje bi protesti prijevoznika iz Bosne i Hercegovine mogli imati po ekonomiju, podsjetivši da su tokom nedavnih blokada teretnih terminala, koje su trajale pet dana, pojedine kompanije zabilježile višemilionske gubitke.

„Ovi protesti su skupi i onima koji protestuju i ostatku privrede, a ako potraju, onda i cijeloj privredi i domaćinstvima jer mogu porasti cijene proizvoda zbog poremećaja u snabdijevanju. Ovo je jako ozbiljna situacija“, upozorio je Forto.

Dodao je da su se u javnosti pojavile tvrdnje o diskriminaciji vozača iz Bosne i Hercegovine na granicama, dok vozači iz Srbije navodno nemaju isti problem, ali da za sada ne postoje zvanične potvrde takvih informacija.

„Ako vozači iz BiH odluče sami krenuti u blokade, posljedice će biti isključivo za bh. privredu i građane. Ovaj problem moramo posmatrati kao jedan od najurgentnijih u ovom trenutku“, naglasio je.

Forto je komentarisao i finansijsku situaciju u BHRT-u, navodeći da problem javnog servisa nije riješen, iako se o njemu trenutno manje govori u javnosti.

„Čim bude moguće pustiti određene odluke u proceduru, uputit ću ih Vijeću ministara. Očekujem da se to desi u narednim danima ili sedmicama, a ne mjesecima“, rekao je Forto.

Dodao je da na današnjoj sjednici nije bilo razgovora o Planu rasta, podsjećajući da je na prethodnoj sjednici Ministarstvo finansija i trezora BiH zaduženo da što prije zatraži takozvano predfinansiranje kako bi se pokrenula procedura za potpisivanje sporazuma s Evropskom komisijom.

„Nadam se da će se to uskoro desiti. Dosad smo bili prespori po ovom pitanju i o tome sam mnogo puta govorio i na Vijeću ministara“, zaključio je Forto.