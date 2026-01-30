Protesti prijevoznika i peti dan na granicama s EU, čekaju se potezi domaćih vlasti

Protesti prijevoznika, koje predvode članovi Konzorcijum Logistika BiH, nastavljeni su i danas na graničnim prijelazima Bosne i Hercegovine s Evropskom unijom, a protestima su se i dalje pridruženi prijevoznici iz Srbije.

Protesti prijevoznika ušli su u peti dan, a organizatori poručuju da će blokade i okupljanja trajati sve dok njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni. Ključni problem ostaje ograničenje boravka vozača iz BiH u Šengenska zona, koje trenutno iznosi najviše 90 dana u periodu od 180 dana, što prijevoznicima onemogućava nesmetano obavljanje međunarodnog transporta.

Iz Brisela je jučer stigla informacija da je Evropska komisija po prvi put usvojila viznu strategiju u kojoj su vozači kamiona prepoznati kao posebna kategorija. Prijevoznici ovu odluku vide kao prvi konkretan korak ka dugoročnom rješavanju problema koji godinama opterećuje sektor drumskog prijevoza, uključujući i vozače iz BiH.

Nakon objave ove odluke, prijevoznici iz Crne Gore i Sjeverne Makedonije sinoć su odustali od protesta, dok Protesti prijevoznika u BiH i Srbiji ostaju na snazi.

Član Uprave Konzorcijuma Logistika BiH, Zijad Šarić, izjavio je da prijevoznici iz BiH traže hitan sastanak s premijerom Republike Srpske Savo Minić, premijerom Federacije BiH Nermin Nikšić, kao i predsjedavajućom Vijeća ministara BiH Borjana Krišto, s ciljem pronalaska brzog i konkretnog rješenja za probleme s kojima se suočavaju u svakodnevnom radu.