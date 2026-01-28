Prijevoznici iz regije treći dan blokiraju granice zbog novog EES sistema i ograničenja za vozače

Prijevoznici iz zemalja regije već treći dan blokiraju teretne terminale na graničnim prijelazima zbog uvođenja novog sistema ulaska i izlaska iz Europske unije EES, ograničavanja boravka profesionalnih vozača na schengenskom području te, kako navode, izostanka pravovremene i adekvatne reakcije Europske komisije i država Schengena.

Blokade su započele u ponedjeljak u podne, a u njima učestvuju prijevoznici iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Sjeverne Makedonije. Osim graničnih prijelaza u regiji, blokirani su i administrativni prijelazi Jarinje, Brnjak i Merdare. Prijevoznici poručuju da će protesti trajati dok se ne pronađe rješenje za status profesionalnih vozača u schengenskim zemljama.

Voditelj Centra za regionalnu saradnju Privredne komore Srbije Aleksandar Radovanović upozorio je da će posljedice blokada biti sve teže ukoliko se kriza nastavi.

„Svaki dan trajanja blokada znači ogromne gubitke. Prema našim procjenama, Srbija dnevno gubi oko 100 miliona eura samo na osnovu neizvezenih proizvoda“, rekao je Radovanović.

Istakao je da će najteže posljedice osjetiti automobilska, hemijska i gumarska industrija, kao i poljoprivreda, te upozorio na rizik gubitka dijela evropskog tržišta.

„Ako dođe do poremećaja lanaca snabdijevanja i roba ne bude mogla slobodno ulaziti i izlaziti, mogli bismo se suočiti i s kolapsom privrede, jer fabrike neće imati mogućnost izvoza“, kazao je Radovanović, dodajući da blokade koje potraju duže od sedam dana mogu ostaviti dugoročne negativne posljedice.

Naglasio je da se ne radi isključivo o problemu transportnog sektora.

„Ovo nije pitanje samo prijevoznika, nego pitanje koje pogađa kompletno gospodarstvo regije“, rekao je Radovanović, navodeći da dugoročno rješenje vidi u većoj regulaciji i snažnijem korištenju željezničkog, riječnog i zračnog saobraćaja.

Ocijenio je i da administrativni dio Europske unije nije na vrijeme prepoznao ozbiljnost problema.

„Tek nakon početka blokada postalo je jasno da štetu trpe svi, i regija i države članice EU. Hitno izuzeće profesionalnih vozača iz EES sustava omogućilo bi normalno funkcioniranje privrede i nesmetan protok robe“, poručio je.

Iz Privredne komore Srbije upozoravaju da nova pravila ozbiljno ugrožavaju funkcioniranje prometa, stabilnost logističkih lanaca i trgovinu s Europskom unijom, koja čini više od 60 posto ukupne vanjskotrgovinske razmjene regije.

Europska komisija saopćila je da pažljivo prati situaciju i da je u stalnom kontaktu s partnerima sa Zapadnog Balkana. Glasnogovornik Komisije Markus Lammert izjavio je da su pravila boravka u schengenskom prostoru jasna i poznata od ranije, ali i da postoji određeni stepen fleksibilnosti u njihovoj primjeni.

„Odluku o provođenju nasumičnih graničnih kontrola donose države članice na vanjskim granicama, a ne Europska komisija“, rekao je Lammert.