Protesti prevoznika nastavljeni i danas, teretni saobraćaj prema EU i dalje blokiran

Jasmina Ibrahimović
Nastavak protesta prevoznika na granicama sa EU
Nastavak protesta prevoznika na granicama sa EU/ Ilustracija

Protesti prevoznika su nastavljeni i danas na graničnim prelazima Bosne i Hercegovine prema državama članicama Evropske unije, zbog čega je i dalje blokiran saobraćaj teretnih motornih vozila.

Kako je saopćeno, riječ je o višednevnim protestima prevoznika iz Bosne i Hercegovine i regiona, koji izražavaju nezadovoljstvo primjenom novog sistema evidencije ulaska i izlaska iz zemalja EU, poznatog kao EES, te ograničenjima boravka profesionalnih vozača u šengenskom prostoru. Zbog ovih mjera, veliki broj vozača suočava se s problemima u obavljanju međunarodnog transporta.

Protesti se odvijaju kroz blokadu teretnog saobraćaja na graničnim prelazima prema Evropskoj uniji, dok putnički saobraćaj zasad nije pogođen. Prevoznici navode da svakodnevne štete po privredu dostižu višemilionske iznose, te traže hitno uključivanje institucija i pronalazak sistemskog rješenja, uključujući poseban status ili vizni režim za profesionalne vozače.

Iz nadležnih institucija za sada nema zvaničnih najava kada bi blokade mogle biti okončane, a prevoznici poručuju da će proteste nastaviti sve dok njihovi zahtjevi ne budu ozbiljno razmotreni od strane institucija Bosne i Hercegovine i Evropske unije.

