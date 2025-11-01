Mehmedović: Ostavka je moralni čin, još se moramo izgrađivati kao društvo

Zastupnik u Parlamentu Bosne i Hercegovine Šemsudin Mehmedović oglasio se povodom aktuelne afere koja, kako navodi, „ruši povjerenje u institucije Federacije BiH“ i pozvao na profesionalno i nepristrasno djelovanje nadležnih organa.

„U zemljama razvijene demokratije neke se stvari podrazumijevaju, dok se kod nas, ako nije napisano, ne podrazumijeva. Ostavka je moralno-politički čin kojim se iskazuje odnos prema događajima ili pojavama u društvu — još se moramo izgrađivati kao društvo“, poručio je Mehmedović.

Naglasio je da su mu „dignitet, stabilnost i prosperitet države uvijek bili u fokusu rada“ i podsjetio da su rezultati njegovog političkog angažmana, kako kao zastupnika, tako i bivšeg ministra unutrašnjih poslova, „uvijek išli u korist države i njenih institucija“.

Osvrćući se na aferu koja potresa Federaciju BiH, Mehmedović je istakao da „takvi slučajevi narušavaju povjerenje građana u institucije, a upravo u njih to povjerenje mora biti potpuno“.

„Zbog toga treba ozbiljno shvatiti prepiske federalnog premijera i direktora Federalne uprave policije, ukoliko se pokaže njihova vjerodostojnost i tačnost“, rekao je Mehmedović, dodajući da nadležne organe treba pustiti da slučaj ispitaju „profesionalno i nepristrasno, jer bi svaki utjecaj na institucije — u ovom slučaju pravosudne — samo produbio krizu u kojoj se država nalazi“.

Upozorio je i na širu političku dimenziju situacije, naglašavajući da „ne smijemo dozvoliti da jedan Milorad Dodik, poznat po nepoštivanju institucija i blokadama svega što koristi državi, ovo iskoristi i iskrivljeno predstavi, pravdajući se da se političari u Federaciji ponašaju isto“.

„Time bismo bacili u sjenu sve ono što se dešava u entitetu Republika Srpska, a što je na štetu Bosne i Hercegovine“, istakao je Mehmedović.

Dodao je da mu „nisu bitna imena u ovom slučaju, već institucije — a to su Vlada FBiH, MUP i FUP“.

„Nikada nisam bio ličan, zato pozivam da se ovaj, ali i svi ostali slučajevi, što prije ispitaju i adekvatno sankcionišu, ako za to bude potrebe“, zaključio je Mehmedović.