Iftari na kućni prag: Merhamet donosi ramazansku radost najugroženijima

Mjesec ramazan je vrijeme posta, zajedništva i solidarnosti, podsjećajući nas na važnost brige za one kojima je pomoć najpotrebnija.

Merhamet i ove godine nastavlja svoju humanu misiju, obezbjeđujući obroke za hiljade ljudi širom Bosne i Hercegovine. Među onima koji predano rade na tome je i Narodna kuhinja „Imaret“ Tuzla, gdje se svakodnevno pripremaju iftari za postače.

„Svakodnevno pripremamo negdje od 240-260 iftara koje vozimo na kućni prag širom TK. Dakle, pored naših redovnih obroka, a mi pripremamo 2.840 obroka, pripremamo i iftare i vozimo ih postačima koji su dosta udaljeni od naših punktova i koji nisu naši korisnici, a potrebna im je barem u mjesecu ramazanu ova pomoć“, objašnjava Mensura Husanović, direktorica Narodne kuhinje “Imaret” Tuzla.

Merhamet svake godine organizuje iftare širom zemlje, okupljajući one koji su se vratili na svoja ognjišta, često u teškim uslovima. Za mnoge povratnike, ovakvi susreti nisu samo prilika za zajednički obrok, već i podsjetnik da nisu zaboravljeni.

„Prvog dana ramazana prvi takav iftar organizovan je za Bošnjake u Srebrenici, a takva ramazanska druženja organizovat ćemo i u drugim povratničkim mjestima i već je puno toga realizovano do sada“, govori Ruždija Adžović, portparol HO Merhamet.

Pored toga, pripremaju se i iftari koji su namijenjeni za Palestinu, Siriju i Jemen.

„Merhamet i ove godine svakodnevno priprema po 500 iftara u Gazi za tamošnje ugrožene stanovnike, kojima je obezbijeđen i veliki broj prehrambenih paketa. To smo radili posljednje dvije godine tako da se i ove godine to nastavlja. To radimo u saradnji sa našom partnerskom organizacijom IHH iz Turske”, kazao je Adžović.

Kako bi se ovakve akcije nastavile, potrebna je podrška svih onih koji mogu pomoći. Iz Merhameta pozivaju privrednike, institucije i građane da podrže ovu akciju, jer svaka donacija znači obrok na stolu onih kojima je najpotrebniji.

„Građani mogu doći u Narodnu kuhinju da donesu donacije ili da se raspitaju na broj telefona 035/258-111 šta mogu da doniraju i na koji način. Mogu doći u Narodnu kuhinju da vide kako to sve izgleda, kako mi to radimo ili u naše osnovne odbore na području TK, a svako u svojim općinama zna gdje se oni nalaze“, kaže Mensura Husanović, direktorica Narodne kuhinje “Imaret” Tuzla.

U mjesecu solidarnosti i dobrih djela, Merhamet nastavlja svoju misiju, donoseći svjetlo ramazana u domove onih koji ga dočekuju u tišini. Svaka ruka pomoći, svaki obrok i svaka podrška znače sigurnost i toplinu za one koji se na Merhamet oslanjaju tokom cijele godine.