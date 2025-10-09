Izrael i Hamas postigli dogovor o prvoj fazi prekida vatre u Gazi

Izrael i Hamas postigli su dogovor o prvoj fazi prekida vatre u Gazi, čime se otvara mogućnost za smirivanje sukoba koji je iza sebe ostavio razorenu enklavu i ogroman broj civilnih žrtava.

Kako navodi Al Jazeera, dogovorom bi trebalo da bude omogućeno trenutno zaustavljanje borbenih dejstava, povlačenje izraelskih snaga iz pojedinih dijelova Gaze i otvaranje humanitarnih koridora za dostavu pomoći stanovništvu koje se već mjesecima nalazi u teškim uslovima. Očekuje se da prva faza prekida vatre traje sedam dana, a u tom periodu planirano je oslobađanje dijela zarobljenika i postepeno povećanje dopremanja hrane, goriva i lijekova.

Diplomatski izvori ističu da je dogovor postignut uz posredovanje Katara, Egipta i Sjedinjenih Američkih Država, koji su posljednjih sedmica intenzivno radili na približavanju stavova dvije strane. U narednim danima trebalo bi da se nastave razgovori o drugoj fazi sporazuma, koja bi uključila duži prekid sukoba i početak obnove razorene infrastrukture u Gazi.

Iz izraelske vlade još nema zvanične potvrde o detaljima sporazuma, ali su neimenovani izvori za Al Jazeeru naveli da je „napravljen značajan korak naprijed u cilju okončanja neprijateljstava“. Hamas je, s druge strane, poručio da je spreman poštovati dogovor ako Izrael obustavi sve vojne operacije i omogući ulazak humanitarne pomoći u cijelu teritoriju Gaze.

Međunarodna zajednica pozdravila je postignuti dogovor, uz poruku da je prekid vatre prvi korak ka dugoročnom rješenju i trajnom miru u regionu. Ujedinjene nacije saopćile su da su spremne pojačati humanitarnu misiju u Gazi odmah po uspostavljanju sigurnih koridora.