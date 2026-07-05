Vrijeme u BiH danas sunčano, poslije podne mogući pljuskovi

Vrijeme u BiH će danas biti pretežno sunčano prije podne, dok se umjereno povećanje oblačnosti očekuje u drugom dijelu dana. Razvojem oblačnosti, ponegdje u zapadnim područjima moguć je i kratkotrajni pljusak. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 15, na jugu do 21, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 30, na jugu do 32 stupnja.

Poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima u poslijepodnevnim satima. Također, preporučljivo je posvetiti pažnju zaštiti od sunca, osobito na izletištima, s obzirom da će UV indeks dostizati visoke vrijednosti, savjetuje FHMZ.