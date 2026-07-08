Danas u BiH promjenjivo vrijeme, mogući pljuskovi

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje promjenjivo oblačno vrijeme. Prijepodne će biti više sunčanih perioda, posebno na jugu zemlje, dok će tokom dana doći do povećanja oblačnosti uz mjestimičnu kišu, pljuskove i grmljavinu.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, puhat će slab do umjeren vjetar sjevernog smjera, povremeno pojačan. Jutarnje temperature kretat će se od 13 do 18 stepeni, dok će na jugu biti do 23 stepena. Najviša dnevna temperatura iznosit će uglavnom između 26 i 32 stepena, a na jugu zemlje do 34 stepena.

Biometeorološke prilike bit će uglavnom povoljne u prvom dijelu dana, dok se u poslijepodnevnim satima očekuje nešto nepovoljniji uticaj zbog visokih temperatura, sparine i povećane naoblake.

Građanima se preporučuje da izbjegavaju duže izlaganje suncu, posebno u najtoplijem dijelu dana, dok se vozačima savjetuje dodatni oprez zbog mogućih padavina i promjenjivih uslova na cestama.