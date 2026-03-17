Stiglo zahlađenje, snijeg zabijelio u martu

Zahlađenje uz kišu i snijeg stiglo je u Bosnu i Hercegovinu, a promjena vremena već je donijela osjetan pad temperature, kišu u nižim i snijeg u višim predjelima. Na fotografiji je Borja kod Teslića, gdje je zimski ambijent ponovo podsjetio da mart često donosi nagle vremenske obrte.

U nastavku dana padavine će zahvatiti gotovo sve krajeve zemlje. U nizinama se očekuje kiša, dok će u brdsko-planinskim područjima padati susnježica i snijeg. Na višim planinama moguće je između 10 i 30 centimetara novog snježnog pokrivača, dok se najmanje padavina očekuje na jugozapadu Bosne i na zapadu Hercegovine.

Najviše padavina prognozira se u dijelovima Krajine i centralne Bosne, gdje će, ovisno o nadmorskoj visini, padati obilnija kiša ili snijeg. Tokom noći na srijedu, kao i u srijedu ujutro, snijeg se nakratko može spustiti i do nižih područja centralne i sjeverozapadne Bosne, ali bez značajnijeg zadržavanja u nizinama.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u srijedu, 18. marta, u Bosni i Hercegovini preovladavat će pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili susnježicom u nizinama, te snijegom u višim područjima. Tokom dana padavine će postepeno slabiti, a u večernjim satima očekuje se njihov prestanak i djelimično smanjenje oblačnosti.

Vjetar će biti umjeren do pojačan, istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka uglavnom će se kretati između 1 i 5 stepeni, na jugu do 7, dok će najviša dnevna temperatura u većem dijelu zemlje biti između 5 i 10, a na jugu do 13 stepeni.

Po gradovima, za srijedu ujutro se očekuju temperature oko 3 stepena u Bihaću, 5 u Banjoj Luci, 0 u Sarajevu, 6 u Tuzli i 7 u Mostaru. Tokom dana maksimalne temperature mogle bi doseći oko 11 stepeni u Bihaću, Banjoj Luci i Tuzli, 8 u Sarajevu, te 12 u Mostaru.

Vremenska prognoza za srijedu, 18. mart

U Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i osjetno hladnije. U jutarnjim satima i prijepodne kiša ili susnježica u nizinama, a u višim područjima snijeg. Tokom dana padavine će slabiti, a prema večeri u većini krajeva i prestati. U centralnim, istočnim i sjeverozapadnim dijelovima Bosne jutro će biti najnestabilnije, dok će na jugu zemlje padavine biti rjeđe i slabijeg intenziteta. Vjetar umjeren i povremeno jak, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 1 do 5 stepeni, na jugu do 7, dnevna između 5 i 10, na jugu do 13 stepeni.