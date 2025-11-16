Deset tehnoloških obmana i zašto im ne trebate vjerovati

Tehnologija se posljednjih godina razvija tolikom brzinom da pravila koja su vrijedila prije 10 ili 15 godina danas više ne stoje. Ipak, mnogi i dalje vjeruju u zastarjele tehnološke savjete koji odavno nisu tačni. U nastavku su najčešći mitovi o tehnologiji koje bi trebalo zaboraviti.

1) Incognito način znači potpunu anonimnost – netačno.

Privatni ili incognito način rada samo sprečava da se čuva istorija pretraživanja na vašem uređaju, ali vas i dalje mogu pratiti web stranice, vaš internet provajder i alati za praćenje. Za veću privatnost potrebni su VPN i dodatne zaštite, ali ni tada anonimnost nije potpuna.

2) Ne smijete puniti bateriju telefona do 100% – netačno.

Ovaj mit potiče iz vremena starih baterija. Današnje litij-ionske baterije imaju ugrađenu zaštitu od prepunjavanja, pa prestaju puniti kada dostignu 100%.

3) Viša rezolucija znači bolju sliku – ne uvijek.

Pored rezolucije, važni su brzina osvježavanja, kvalitet boja, vrsta panela i softver. Sve to zajedno određuje kvalitet prikaza.

4) Apple uređaji ne mogu dobiti viruse – netačno.

Iako su manje meta napada nego Windows računari, Apple uređaji nisu imuni. Zato su i dalje potrebne dobre sigurnosne navike i zaštitni programi.

5) Riža spašava telefon koji je upao u vodu – rijetko.

Današnji telefoni imaju određenu otpornost na vodu, a riža slabo upija vlagu i može ostaviti prašinu u uređaju. Osušite telefon krpom, stavite ga u vrećicu sa silika-gelom i po potrebi nosite u servis.

6) Što više megapiksela – to bolja fotografija – netačno.

Kvalitet slike zavisi od veličine senzora, objektiva, algoritama i osvjetljenja. Često kamera s manje megapiksela pravi bolje fotografije zbog boljeg senzora i obrade slike.

7) Treba stalno gasiti aplikacije – mit.

Na novijim telefonima operativni sistem sam upravlja memorijom. Ručno zatvaranje aplikacija može čak povećati potrošnju baterije jer se sve ponovo učitava.

8) Više crtica znači bolji signal – ne uvijek.

Jačina signala zavisi od udaljenosti od antene, prepreka, konfiguracije terena i opterećenosti mreže. Cvirtice su samo pojednostavljen prikaz.

9) ‘Ja sam nezanimljiv hakerima’ – potpuno pogrešno.

Hakeri najčešće napadaju zbog podataka – kartica, lozinki, privatnih informacija ili pristupa poslovnim sistemima. Svatko može biti meta.

10) Računar treba gasiti svaki put kada ga ne koristite – ne mora.

Gašenje štedi energiju i rasterećuje uređaj, ali ostavljanje uključenog omogućava ažuriranja i brži početak rada. Za kućne korisnike gašenje je u redu, a na poslu treba slijediti preporuke IT službe.