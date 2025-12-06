Četiri kućna uređaja koja tiho povećavaju račun za struju

U gotovo svakom domu postoje uređaji koji troše mnogo više energije nego što se na prvi pogled čini. Stručnjaci upozoravaju da pojedini kućanski aparati tiho podižu mjesečne račune, a da to često ni ne primijetimo, te savjetuju kako jednostavnim promjenama smanjiti potrošnju.

Stari frižideri

Dilema da li zadržati stari frižider ili ga zamijeniti novijim modelom uglavnom se svodi na troškove, ali i na energetsku efikasnost. Ako vaš frižider radi duže od petnaest godina, velika je vjerovatnoća da troši previše struje. Stariji modeli mogu potrošiti i do hiljadu kilovat-sati godišnje, a dodatni problem su slaba izolacija i istrošeni kompresori. Energetski efikasni uređaji, posebno oni sa savremenim oznakama poput Energy Star, mogu značajno smanjiti ukupnu potrošnju u domaćinstvu.

Uređaji i punjači koji su stalno priključeni

Mnogi aparati troše energiju i kada su ugašeni. Ovakav skriveni gubitak struje poznat je kao „fantomska“ ili „vampirska“ potrošnja.

Na listi tih potrošača nalaze se televizori, gejming konzole, punjači za mobitele i laptope, kablovske kutije, streaming uređaji, ali i mali kućni aparati poput mikrovalne pećnice, aparata za kafu, fenova i pegli za kosu. Rješenje se krije u pametnim produžnim kablovima koji omogućavaju brže isključivanje više uređaja, kao i u navici da se punjači potpuno izvade iz utičnice kada se ne koriste. Na ovaj način izbjegava se nepotrebna potrošnja energije, navodi portal Nova.rs.

Bojler kao skriveni potrošač

Iako niko ne preporučuje da se odreknete toplog tuša, podešavanje bojlera može značajno utjecati na račun za struju. Bojleri koji neprestano održavaju vodu na visokoj temperaturi troše mnogo energije, posebno ako griju velike količine vode ili rade na previsokim postavkama. Stručnjaci preporučuju temperaturu od oko 49 stepeni Celzijusa, što je sasvim dovoljno za svakodnevnu upotrebu, a istovremeno štedi energiju.

Električni štednjaci i ugradbene rerne

Iako se koriste povremeno, električni štednjaci i rerne spadaju među najveće potrošače u kuhinji. Rerna prosječno troši između 2 i 2,5 kW po satu, što je znatno više u poređenju s većinom drugih aparata. Potrošnja raste ako se rerna često otvara tokom pečenja ili ako je loše održavana. Jednostavne navike mogu napraviti veliku razliku, poput korištenja ventilatorskog pečenja, pripreme jela na nešto nižim temperaturama ili pečenja više obroka odjednom. To je naročito korisno tokom zimskih mjeseci, kada se rerna koristi češće i duže.