Kućni aparati koje ne biste trebali koristiti istovremeno: Skrivena opasnost u vašem domu

Mnogi u isto vrijeme uključuju mašinu za veš, rernu i bojler kako bi iskoristili jeftiniju struju ili uštedjeli vrijeme. Iako takav način korištenja aparata djeluje praktično, istovremeni rad uređaja velike snage predstavlja ozbiljno opterećenje za kućne električne instalacije. Kućna mreža ima svoja ograničenja, a njihovo prekoračenje može dovesti do pregrijavanja instalacija i povećanog rizika od kvara ili požara.

U situacijama kada je instalacija starija ili se koriste produžni kablovi, opasnost postaje još veća. Osigurači su posljednja linija zaštite, ali oni ne mogu uvijek spriječiti topljenje utičnica ili zagrijavanje kablova koje se dešava neprimjetno.

Kako nastaje problem s opterećenjem instalacija

Svaki električni uređaj troši određenu količinu struje. Kada se u isto vrijeme uključe mašina za suđe, električni šporet i sušilica za veš, ukupna potrošnja često prelazi ono što standardna utičnica ili produžni kabl mogu izdržati. Stručnjaci posebno upozoravaju na produžne kablove, koji su često najslabija karika u sistemu i rijetko su namijenjeni dugotrajnom radu s uređajima velike snage.

Problem dodatno nastaje kada se produžni kablovi koriste kao trajno rješenje i sakrivaju iza namještaja, gdje se pregrijavanje ne primijeti na vrijeme.

Uređaji koji ne bi trebali dijeliti utičnicu

Postoje kućni aparati koji zahtijevaju vlastitu zidnu utičnicu i ne bi trebali biti priključeni zajedno s drugim potrošačima. Frižideri i zamrzivači rade neprekidno i zahtijevaju stabilan napon, a dodatni uređaji na istoj utičnici mogu uzrokovati kvar kompresora. Mikrotalasne pećnice troše veliku količinu energije u kratkom vremenu, dok aparati za kafu i tosteri proizvode veliku toplotu i naglo povlače struju.

Posebno rizični su grijalice i klima-uređaji, koji spadaju među najveće potrošače električne energije i nikada ne bi trebali biti priključeni preko produžnih kablova zajedno s drugim uređajima.

Posljedice ignorisanja upozorenja

Kada se zanemare osnovna pravila sigurnosti, posljedice mogu biti ozbiljne. Preopterećene instalacije mogu dovesti do zagrijavanja kablova unutar zidova, oštećenja izolacije i pojave tinjajućih požara koji se otkrivaju tek kada vatra izbije na površinu. Statistike pokazuju da je značajan broj kućnih požara povezan upravo s neispravnim ili preopterećenim električnim instalacijama.

Kako smanjiti rizik u svakodnevnom životu

Jedna od najjednostavnijih mjera je navika isključivanja uređaja iz utičnice kada se ne koriste. Na taj način se smanjuje rizik od požara i takozvana „fantomska“ potrošnja električne energije, što može doprinijeti nižim računima. Preporučuje se i rasterećenje produžnih kablova, provjera stanja utičnica te raspoređivanje korištenja velikih potrošača u različitim vremenskim periodima.

Sigurnost doma zavisi od malih, ali važnih navika. Pravilno korištenje električnih uređaja i poštivanje ograničenja kućne instalacije ključni su za miran i siguran boravak pod vlastitim krovom.